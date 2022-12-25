بعد الأداء الرائع في كأس العالم ..المغرب يقفز للمركز الحادي عشر في تصنيف الفيفا

لا تزال جعبة المنتخب المغربي لكرة القدم مٌلأى بالمفاجآت حتى بعد كأس العالم وذلك بعدما قفز إلى المركز الحادي عشر في أحدث ترتيب شهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كان المنتخب الملقب بأسود الأطلس في المركز الثاني والعشرين بالترتيب السابق، لكن تألق الفريق في كأس العالم وتصدره مجموعته وصعوده إلى المركز الرابع دفع به أحد عشر مركزا.

خلال رحلته في كأس العالم فاز المغرب في أربع مباريات على بلجيكا وكندا والبرتغال وإسبانيا، كما تعادل مع كرواتيا سلبيًا في دور المجموعات وخسر أمام فرنسا في الدور قبل النهائي، وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

أسود الأطلس “الأكثر ارتقاء”

ذكر موقع الفيفا أن أسود الأطلس حصل أيضًا على لقب “الأكثر ارتقاء” بعد حصوله على “نقاط (١٤٢) أكثر من أي منتخب آخر منذ نهاية ٢٠٢١”.

الترتيب الحالي هو أفضل ما سجله المغرب في تصنيف الفيفا منذ عام 1998 عندما احتل المركز العاشر عقب نهاية منافسات كأس أمم أفريقيا في بوركينا فاسو.

لا يزال المنتخب المصري صاحب أفضل ترتيب أفريقي في تصنيف الفيفا بحصوله على المركز التاسع في فبراير 2010. وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصنيفه الجديد يوم 22 ديسمبر الجاري.

تقدم سعودي

دعت المنتخبات العربية الأخرى المشاركة في كأس العالم البطولة من دور المجموعات وهي السعودية وتونس وقطر ورغم ذلك تقدم المنتخب السعودي من المركز 52 إلى المركز 49 بعد مشاركته في المونديال وفوزه التاريخي على الأرجنتين في دور المجموعات.

حافظ المنتخب التونسي على المركز الثلاثين بينما تراجع المنتخب القطري الذي استضافت بلاده البطولة عشرة مراكز ليحتل المركز رقم 60.

أيضا بقي المنتخب المصري في المركز التاسع والثلاثين، تلاه الجزائر التي احتلت المركز السابع والثلاثين في التصنيف السابق.

جاء المنتخب العراقي في المركز الثامن والستين عالميا، وحلت الإمارات في الترتيب السبعين وشغلت عمان المركز 75 وجاء الأردن في المركز 84.

الأرجنتين ثانيا رغم الفوز بكأس العالم

حافظ منتخب البرازيل الذي ودع البطولة في دور الثمانية بالهزيمة أمام كرواتيا على المركز الأول متقدمًا على منتخب الأرجنتين “التانجو” بطل العالم.

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم “منعت نقطتان فقط منتخب الأرجنتين من التفوق على منافسه البرازيلي (الأول، دون تغيير)، في حال تمكنوا من الحفاظ على النتيجة 2-0 والفوز على فرنسا في الوقت الأصلي، لكان فريق ليونيل وسكالوني في المركز الأول حاليًا.”

تقدم المنتخب الفرنسي وصيف بطل كأس العالم مركزا واحدا إلى الترتيب الثالث، وانضمت كرواتيا إلى قائمة العشر الأوائل باحتلالها المركز السابع مقابل الثاني عشر في التصنيف السابق.

في قائمة العشر الأوائل تراجعت بلجيكا إلى المركز الرابع، وظل المنتخب الإنجليزي في ترتيبه بالمركز الخامس، وصعدت هولندا إلى المركز السادس، بينما تراجعت إيطاليا إلى المركز الثامن وظلت البرتغال في الترتيب التاسع بينما تراجعت إسبانيا إلى الترتيب العاشر.