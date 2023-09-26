بعد إطلاق “قمم السودة”.. ما أبرز الوجهات والمشروعات السياحية في السعودية؟

تستثمر المملكة العربية السعودية بقوة في قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها إحدى الركائز التي تعتمد عليها “رؤية المملكة 2030″، وكانت آخر تلك الاستثمارات ما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاق المخطط العام لمشروع تطوير السودة، وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى “قمم السودة“.

وتستهدف السعودية، الوصول إلى أكثر من 100 إلى 150 مليون زيارة سياحية بحلول 2030، بعدما وصلت إلى 40 مليون زيارة من الداخل والخارج في 2022، ويساهم هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% حاليا، مقابل 3% قبل إعلان رؤية المملكة 2030 في عام 2016.

ومشروع قمم السودة يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية، على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غرب المملكة.

ولي العهد السعودي أكد أن “قمم السودة”، ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

وشهد قطاع السياحة تحولات غير مسبوقة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 أسفرت عن حصول البلد الإسلامي على المرتبة الأولى عالميًا في محور ضغط الطلب السياحي، ومدى جودة وتأثير القطاع، كما قفزت 10 مراتب في مؤشر منتدى الاقتصاد العالمي لتنمية السياحة والسفر لعام 2021.

وحسب بيانات البنك المركزي السعودي، بلغت إيرادات السياحة الوافدة في الربع الأول من العام الحالي 37 مليار ريال (9.87 مليارات دولار)، واستقبلت البلاد نحو 7.8 ملايين سائح وافد (دولي) لجميع الأغراض في نفس الفترة.

وسيوفر مشروع “قمم السودة”، خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام، كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، حيث يضم 6 مناطق رئيسية تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، الصخرة الحمراء، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية، حيث سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و 1336 وحدة سكنية، و 80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.

ويتكون المخطط العام لقمم السودة من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027، حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

وتقع “قمم السودة” على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كم² مع مساحة بناء لا تتجاوز 1% منها، مما يعكس التزام شركة السودة للتطوير بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.

وتحتل المشروعات والوجهات السياحية الجديدة، جانبا مهما من مشروعات “رؤية المملكة 2023″، التي تؤسس لدخول المملكة إلى عصر ما بعد النفط، وزيادة الإيرادات غير النفطية السعودية 6 أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويًا إلى 267 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية السعودية من 16% من الناتج المحلي السعودي في عام 2016 إلى 50% من الناتج المحلي السعودي في عام 2030.

وقمم السودة ليست المشروع السياحي الضخم الأول الذي تعلن عنه السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث سبقه العديد من المشاريع، نستعرض في التقرير التالي أبرزها.

خط “أرويا كروز” للرحلات البحرية

شركة “كروز السعودية”، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، أعلنت الأسبوع الماضي عن تعاونها مع شركتين رائدتين عالميًا في مجال تصميم السفن البحرية السياحية، وهما شركة ” إس إم سيSMC “، وشركة ” بارتنر شيب ديزاينPARTNER SHIP DESIGN “.

ويأتي تعاون ” كروز السعودية ” مع الشركتين استعدادًا لإطلاق أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية في المملكة “أرويا كروز”، وذلك في سياق التزامها بتقديم تجارب استثنائية ذات طابع تصميمي فاخر خلال رحلاتها لاستكشاف البحر الأحمر والخليج العربي.

يذكر أن كروز السعودية قد أعلنت في شهر يونيو 2023 عن إطلاق أول خط عربي في المملكة باسم “أرويا كروز” للرحلات البحرية السياحية الفاخرة، مصمم خصيصًا للمواطنين والمقيمين والزوار الإقليميين، وتهدف إلى تقديم مفهوم جديد وتجربة مميزة لقضاء العطلات والإجازات المتكاملة، بدءًا من الحجز والإقامة وغيرها، بالإضافة إلى دعمها لمستهدفات كروز السعودية تمثل بالترحيب بـ 1.3 مليون زائر سنويًّا عن طريق الرحلات البحرية بحلول عام 2035.

كروز السعودية، تتعاون مع أبرز الشركات العالمية لتصميم السفن الفاخرة، وهما شركة أس أم سي و بارتنر شيب ديزاين، بهدف إطلاق أول خط عربي للرحلات البحرية الفاخرة في المملكة، أرويا كروز.#كروز #أرويا_كروز #أمواجنا_عربية #كبينة #سفر #سياحة pic.twitter.com/URPVo0LD36 — AROYA | أرويـا (@AROYACRUISES) September 25, 2023

نيوم.. المستقبل الأخضر والرفاهية

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 24 أكتوبر 2017، مشروع “نيوم” بقيمة تُقدّر بنحو 500 مليار دولار، ليفتح المشروع باباً لإسهامات المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ويقع مشروع “نيوم”، شمال غرب السعودية على مساحة 26500 كيلومتر مربع بالاشتراك مع كلٍّ من مصر والأردن، وسيكون المشروع “منطقة خاصة”، سيشتمل أراضي سعودية وأخرى مجاورة لها داخل الحدود المصرية، والأردنية، وسيحكم بقوانين تجارية خاصة به.

ويهدف المشروع لإنشاء مدينة متطورة لتكون منارة للابتكار والاستدامة والنمو الاقتصادي، فنحو 95 في المئة من مساحة نيوم التي تبلغ 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع سيكون محمية طبيعية لن تُمس، إضافة إلى 41 جزيرة، ويندرج تحته عدد من المشاريع التي تشمل “ذا لاين”، و”أوكساجون”، و”تروجينا”، و”سندالة”.

ومن المقرر أن تستقبل “أوكساجون” -المدينة التي أُعلن عنها في نوفمبر 2021- الدفعة الأولى من سكانها العام المقبل 2024، وفقاً لما أورده مشروع “نيوم” على موقعه الرسمي، على أن تكون منظومة صناعية متقدمة تراعي مبادئ الاستدامة البيئية، وتعمل بالكامل بواسطة الطاقة النظيفة، بينما تسرّع التحول إلى مبادئ الاقتصاد الدائري.

بدورها، ستجسّد “تروجينا” الوجهة الجبلية المثالية للعيش والعمل والسياحة في عام 2026، وهي تقع على بُعد 50 كيلومتراً من ساحل خليج العقبة، وتشمل ارتفاعات تصل إلى 2600 متر فوق سطح البحر، وتغطي مساحة تبلغ نحو 60 كيلومتراً مربعاً.

وفي العام ذاته، ستُفتتح المجموعات النموذجية الأولى في مدينة “ذا لاين” التي يتوقع أن تحتضن تسعة ملايين نسمة.

وتتميز “ذا لاين” بخلوها من الشوارع والسيارات، وبالتالي فهي خالية من الانبعاثات الكربونية، إذ ستستمد المدينةَ بالكامل طاقتها من مصادر متجددة بنسبة 100 في المئة.

أما “جزيرة سندالة” -التي تبلغ مساحتها نحو 840 ألف متر مربع- فستجمع بين أرقى مستويات الضيافة العالمية، لتكون مقراً لثلاثة فنادق فائقة الفخامة، تضم 413 غرفة، منها 88 فيلا، بالإضافة إلى 333 شقة فندقية، لتستعد لاستقبال 2400 زائر يومياً بحلول عام 2028.

ومن المنتظر أن يصل عدد سكان نيوم إلى نحو مليون شخص بحلول عام 2030، على أن يرتفع عددهم إلى تسعة ملايين في عام 2045.

البحر الأحمر.. بناء قطاع سياحي مستدام

تعمل شركة البحر الأحمر العالمية على صورتها كوجهة سياحية متجددة وفاخرة، إذ يتبنّى مشروع البحر الأحمر نموذج أعمال جديد للتنمية المستدامة، إذ يهتم بالاستدامة البيئية إلى جانب الابتكار التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية الذكية، تمكّن السعودية من استشراف آفاق اقتصادية جديدة وتعزيز التراث البيئي والثقافي، وفقاً لما أورده المشروع بالموقع الرسمي له.

ويقع مشروع البحر الأحمر، بين مدينتَي أملج والوجه، وسيعمل على تطوير 22 جزيرة من أصل 90 جزيرة، إلى جانب 75 في المئة من الأراضي البكر التي لن تُمس.

وبحلول عام 2030، يتوقع أن يضمن نحو ثمانية آلاف غرفة في 50 فندقاً وألف وحدة سكنية، وفقاً لرؤية السعودية 2030، علماً بأنه يستهدف مليون زائر سنوياً.

مشروع أمالا

أمالا هي وجهة سياحية فاخرة للغاية، يتم تطويرها على طول ساحل البحر الأحمر في شمال غرب المملكة العربية السعودية.

وتمتد هذه الوجهة على مساحة تزيد عن 4000 كيلومتر مربع، يمكنك الاستمتاع فيها بالمناظر البحرية الخلابة وأشعة الشمس الذهبية إلى الرياضة والفنون والثقافة، مما يضمن أن الجميع – مهما كان ما يفضلونه – يمكنهم الاستمتاع بتجربة فريدة في العمر.

من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من التطوير بحلول منتصف عام 2024، وستتألف من أكثر من 1300 غرفة فندقية في 8 منتجعات مختلفة.

وعند اكتماله في عام 2027، سيكون هنالك أكثر من 3000 غرفة فندقية في 25 فندقًا، وما يقرب من 900 فيلا سكنية وشقق ومنازل سكنية فاخرة، إلى جانب المتاجر الراقية، والمطاعم الفاخرة، والمرافق الرياضية، والترفيهية.

أكثر ما يميز #أمالا الموائل المتعددة للحياة الفطرية، بداية من قطعان الإبل المتجولة إلى أعشاش الطيور المتنوعة، وغير ذلك من الكائنات، لترسم لوحة طبيعية خلابة وفريدة. pic.twitter.com/z9TN4L6696 — AMAALA | أمالا (@AMAALA) August 9, 2023

الدرعية.. استدامة المعالم التراثية والثقافية

في بداية عام 2023، أعلن ولي عهد السعودية، عن ضم الدرعية إلى المشاريع الكبرى في السعودية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 60 مليار دولار.

ويتيح مشروع الدرعية للسائحين الفرصة للتعرف على تاريخ المملكة وحضارتها، إذ تضم الدرعية المصنفة كأحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، العديد من معالم السعودية الثقافية والتراثية التي تعود بالزمن إلى أكثر من 300 عام مضى.

وتركز مبادرات الدرعية أيضاً، مثل سائر المشاريع الكبرى في السعودية على الاستدامة البيئية والتصدي لتغيرات المناخ، إذ تستهدف المحافظة على المياه، وكفاءة الطاقة، والصحة، وحماية الثقافة والتراث.

كما تتضمن أكثر من 26 معلماً ثقافياً، وثلاثة آلاف وحدة سكنية من الطراز النجدي، إلى جانب عدد من المشاريع الفرعية وهي حي الطريف، ووادي حنيفة، وحي البجيري، وساحة الملك سلمان، وجامعة الملك سلمان، إضافة إلى متحف آل سعود.

القدية.. عاصمة الترفيه

تهدف “القدية”، ضمن المشاريع الكبرى في السعودية إلى إعادة توجيه مليارات الدولارات، التي قد تُنفق على السياحة الخارجية سنوياً إلى السياحة الداخلية، وذلك عن طريق إنشاء وجهة سياحية عالمية تضمن وجود السعودية ضمن أفضل الوجهات في العالم، إضافة لتوفير فرص الترفيه والرياضة والفنون.

ويمتد المشروع على مساحة تبلغ 376 كيلومتراً مربعاً، بينما تستهدف تطوير 223 كيلومتراً مربعاً، وفقاً للموقع الرسمي للشركة، وتسعى القدية إلى تقديم الفرص للمستثمرين، بما يشمل المقاولين، والموردين، وشركاء رأس المال الاستراتيجيين، وشركاء تطوير البنية التحتية، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وذلك بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.