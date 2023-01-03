بعدما حاربته في 2010 الأسطورة نافراتيلوفا مصابة بالسرطان مجدداً

كشفت مارتينا نافراتيلوفا أسطورة كرة المضرب وإحدى أهم الرياضيات عبر التاريخ عن إصابتها بسرطان الحلق والثدي.

وقالت الأمريكية ذات الأصول التشيكوسلوفاكية سابقاً والبالغة من العمر 66 عاماً في بيان على موقع اتحاد لاعبات كرة المضرب المحترفات “إنها ضربة مزدوجة خطيرة لكن يمكنني التعامل معها. أتمنى الخروج من هذه الأزمة. سأبتعد لفترة لكني سأقاتل”.

من هي مارتينا نافراتيلوفا أسطورة التنس؟

ولدت عام 1956 في براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا في حينها

انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975 وأصبحت مواطنة أمريكية عام 1981

بدأت مسيرتها الاحترافية في كرة المضرب عام 1974

اعتزلت عام 2006

حصدت خلال مسيرتها 59 لقباً في البطولات الأربع الكبرى في الفردي والزوجي

فازت بـ167 لقباً في اجمالي رحلتها في عالم كرة المضرب

خاضت 1661 مباراة على الصعيد الفردي فازت في 1442 منها.

أصيبت بسرطان الثدي عام 2010 ونجحت بالتغلب عليه

المرض في مراحله الأولى

وقالت نافراتيلوفا في بيانها إن المرض في مراحله الأولى وستبدأ العلاج الأسبوع المقبل.

وتم اكتشاف إصابة “سيدة التنس الأولى” في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم خلال البطولة الختامية لاتحاد المحترفات عندما لاحظت نافراتيلوفا تورما في رقبتها.

لاحظت مارتينا تضخماً في الغدد الليمفاوية في رقبتها

خضعت لفحوص أظهرت وجود سرطان في الحلق في مرحلته الأولى

تم اكتشاف ورم آخر في الثدي شخصه الأطباء لاحقاً على أنه سر

أكد الأطباء أن كلاهما في مراحل مبكرة ومن الممكن تحقيق نسبة شفاء عظيمة

وتلقت نافراتيلوفا سيلاً متدفقاً من مساندات الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك أسطورة اللعبة بيلي جين كينج التي قالت في تغريدة على تويتر : “مارتينا شخصية شجاعة وقوية جداً. خاضت هذه المعركة من قبل. دعواتنا وصلواتنا جميعا من أجلها”.