بطولة كأس العالم في قطر سيتابعها 5 مليارات شخص لتحقق أكبر مشاهدات في التاريخ

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” جياني إنفانتينو أن بطولة كأس العالم 2022 سيتابعها أكثر من 5 مليارات شخص حول العالم وستكون أكبر تظاهرة رياضية، وأن هذه البطولة الرياضية العالمية الظاهرة الرياضية والثقافية والاجتماعية الأكبر على الإطلاق. وأكد إنفانتينو أن بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر ظاهرة عالمية ثقافية تحمل رسالة إنسانية تتمثل في اتفاق شعوب العالم على مشاركة الاهتمامات والشغف واستعراض الثقافات بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان ” لماذا تحكم كرة القدم العالم؟” ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الأخير “عبر الاتصال المرئي” محور الأعمال الرياضية, مبينًا أن أكثر من 23 مليون طلب لتذاكر مباريات كأس العالم في قطر وسيتابعها أكثر من 5 مليارات شخص حول العالم.

وأفاد أن الفرصة سانحة لملايين الأشخاص لمعرفة ثقافة الخليج العربي وحفاوة الضيافة خلال بطولة كأس العالم, مؤكدًا أن هذه النسخة من المحفل العالمي أظهرت حجم اهتمام الشرق الأوسط بأسره بهذا الحدث الرياضي الضخم من جانب، واهتمام باقي بقاع الأرض بالشرق الأوسط، على مستوى طريقته وأسلوبه في التعبير عن علاقته بهذه اللعبة الشعبية الأولى فيه على غرار العالم أجمع.



وبين أن “كأس العالم” ظاهرة عالمية لا تقتصر على الرياضة فحسب، بل هي حراك ثقافي عالمي واجتماعي بين شعوب العالم كلها، وتجسد جمال الإنسانية عندما تسودها أجواء من السلام والوئام والانفتاح على ثقافة الآخر بحب واهتمام للتعرف عليها وإظهار احترام كبير لها، الأمر الذي يجعل هذه البطولة الرياضية العالمية الظاهرة الرياضية والثقافية والاجتماعية الكبرى على الإطلاق، حيث لا تنفك تبرهن على أنها -على مر التاريخ- تؤكد مبدأً واحداً ومهماً، وقيمة رصينة تتجلى فيها الإنسانية بأبهى صورها، ومثالية إظهار احترام الآخرين بذات الدرجة التي يكون فيه احترام أيضاً لما يحملونه من اختلافات بين بعضهم.