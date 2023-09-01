طرح تذاكر وباقات سفر بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للركبي 2023

تعود الفعاليات المرتقبة لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للركبي، حيث طُرحت التذاكر وباقات سفر المشجعين لأكبر احتفالية رياضية وترفيهية في المنطقة، والتي تقام من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتوفر أمام الجمهور القادم من مختلف أرجاء منطقة الخليج إمكانية الاختيار من بين عدة تجارب متنوعة للاستمتاع بالفعالية على ملعب ” ذا سيفينز” بدبي على مدى نهاية أسبوع حافلة بالتشويق والمنافسة.

وتتضمن دورة العام 2023 من البطولة، أكبر حشد من الرياضيين والنجوم والفنانين العالميين، بالإضافة إلى أكبر تجارب الضيافة الحديثة والمرموقة في دبي خلال البطولة، وبأسعار تذاكر تبدأ من 425 درهماً إماراتياً.

كما يمكن للمشجعين المقيمين في المملكة العربية السعودية وعُمان والبحرين والكويت وقطر الحضور لمتابعة الحدث من خلال الاستفادة من باقات السفر الخاصة بالمشجعين من دناتا للسفريات، بأسعار تبدأ من 3 آلاف درهم إماراتي للشخص الواحد. وتتاح الفرصة للزائرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 4 كانون الأول/ديسمبر المقبلين، الاختيار بين ثلاث باقات – البرونزية والفضية والذهبية – والاستفادة من مجموعة من المزايا، التي تشمل تذاكر الدخول العام لكلا اليومين (2 و3 كانون الأول/ديسمبر)، والإقامة الفندقية لأربعة أيام في غرفة على أساس الإشغال المزدوج مع وجبة إفطار يومية، وتذكرة جولة ليوم واحد لمشاهدة معالم مدينة دبي في الأول من كانون الأول/ديسمبر، إضافة إلى الاستقبال والترحيب في مطار دبي، وخدمة التنقلات بين المطار والاستاد.

ويمكن للعملاء الذين سيشترون باقات السفر ترقية تذاكر الدخول العام الخاصة بهم إلى مقاعد محجوزة عادية ومميزة، أو تذاكر ضيافة بسعر إضافي، والاستفادة من خصم 10% على رحلاتهم مع طيران الإمارات.

وإلى جانب البطولة الرئيسية، سيكون بوسع المشجعين حضور منافسات رياضية شيّقة ومتنوعة بين فرق الهواة في الركبي، وكرة الشبكة، والكريكيت، وفرق اللياقة وغيرها من جميع أنحاء العالم. وقد شهدت نسخة العام الماضي 2022 حضوراً عالمياً واسعاً للرياضيين المحترفين والهواة، تجاوز عددهم 5600 مشارك و420 فريقاً، من جميع المستويات والأعمار من 32 دولة، تنافسوا على أرض ملعب “ذا سيفينز”. وأكد منظمو البطولة خططهم للتوسع في المنافسات لتلبية الطلب هذا العام، ووعدوا المشجعين بأنشطة رائعة تناسب الجميع، من المشجعين الرياضيين إلى رواد المهرجان والعائلات والراغبين بأنشطة اللياقة وغيرهم.

وعلى هامش الملاعب، تشهد فعاليات العام الحالي مزيجاً من العروض الفنية والترفيهية التي يقدمها فنانون عالميون ومحليون حاصلون على جوائز، وذلك على أربعة مسارح هي مسرح “رجبي روكس” و “هاينكن تافرن” و “بيتس أون 2” و”فريكونسي أون 8″، ليعيش الزوار أروع الأوقات الحافلة بالمرح والترفيه في فترات المساء. ومن أبرز الفنانين المشاركين في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي الثنائي البريطاني الشهير دي جي لاك وماكنيت، وUK Garage وArtful Dodger، الذين سيقدمون عروضهم في ملعب ذا سيفينز. وسوف يُعلن خلال الأسابيع المقبلة عن أبرز الفنانين المشاركين بشكل رسمي.

وسوف تحظى العائلات بأوقات ممتعة في البطولة، حيث تناسب الفعاليات والأنشطة الترفيهية في ملعب ذا سيفينز المشجعين الصغار والكبار، بينما تتوفر خيارات واسعة من المأكولات والمشروبات ومواقع المشاهدة لتتمكن الأسر الزائرة من قضاء نهاية أسبوع رائعة، عدا عن الدخول المجاني للأطفال دون 10 سنوات.

في هذا السياق قال ماثيو تايت، مدير مهرجان بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي: “يسعدنا اليوم الإعلان عن بدء بيع التذاكر وباقات السفر للبطولة التي تعد إحدى دورات سلسلة اتش اس بي سي العالمية لسباعيات الركبي، والتي تنطلق في ديسمبر بشكل جديد”.

وأضاف: “لقد رسخ هذا الحدث مكانته باعتباره واحداً من أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، ونحن نتطلع لمشاهدة النظام الجديد الذي ستقام فيه البطولة بعد أشهر قليلة. وكما هو الحال مع أي حدث رياضي، فإن للمشجعين دوراً كبيراً في توفير الأجواء الحماسية التي تزرع الحماس في نفوس اللاعبين، ويسعدنا أن نقدم باقات سفر مختلفة للمشاهدين بالشراكة مع دناتا للسفريات حتى يتمكن الأشخاص من جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من متابعة البطولة في دبي، والاستمتاع بالأجواء الرياضية والترفيهية المذهلة والفائقة على مدار يومين.

يذكر أن مشجعي الرياضة ورواد المهرجان سيكونون على موعد مع النسخة الأولى من الشكل الجديد لسلسلة اتش اس بي سي العالمية لسباعيات الركبي، التي تأتي بصيغة متجددة للسلسلة الكلاسيكية من الفعاليات التي تقام حول العالم وتنشر أجواء المهرجانات الفريدة على مدى 3 أيام مذهلة من الترفيه والرياضة. وستكون البطولة المرتقبة في دبي أواخر العام الحالي إيذاناً بانطلاق السلسلة بشكلها الجديد.

Emirates Dubai Rugby 7s 2022, fireworks

من جانبه قال سام بيندر، مدير عام لبطولة سباعيات الركبي العالمية: “تأتي بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي لتستكمل تقليداً عريقاً يعود لأكثر من 50 عاماً، ومكانة راسخة كفعالية مدهشة للترفيه في الملعب وخارجه بفضل مشاركة أفضل اللاعبين والفرق والأجواء الاحتفالية الرائعة في المكان”.

وأضاف قائلاً: “يسعدنا انطلاق الهوية الجديدة اتش اس بي سي سباعيات الركبي من دبي، التي ستشهد تجربة غامرة في مهرجان يجمع الركبي والموسيقى والطعام والتجارب المتنوعة لتوسع آفاق الرياضة وتعزز جاذبيتها بما يتجاوز جمهورها التقليدي، وتمنح الجميع نهاية أسبوع لا مثيل لها”. يمكن للمشجعين شراء تذاكرهم الآن لحضور أكبر فعالية للرياضة والترفيه في المنطقة، كما بدأ التسجيل المسبق لخيار التذاكر المجانية ليوم الجمعة.