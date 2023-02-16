عادت سلسلة سباقات بطولة الشرق الأوسط الإقليمية للفورمولا (FRMEC) برعاية جيتي للإطارات إلى حلبة دبي أوتودروم من مدينة الكويت لرياضة المحركات.

وتوجت عطلة نهاية الأسبوع بإحراز الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي النقاط ليضمن تأهله إلى الجولة النهائية التي ستقام في الفترة ما بين 18 إلى 19 شباط/فبراير في حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.

وكانت الجولة الرابعة في دبي،من أكثر السباقات التي لا يمكن التنبؤ بالفائزين بها بسبب قوة المنافسة واشتدادها بين الأبطال، وتبقي النقاط التي تحصل عليها أنتونيلي في مقدمة التنافس على اللقب برفقة كل من بيبي مارتي ونيكيتا بدرين ، لكن يبقى تيلور برنارد المرشح للفوز باللقب بحكم أعداد النقاط المسجلة من قبله.

كان على السائق البارع أنتونيلي أن يعمل بجد لتحقيق فوزه في السباق الأول. حيث تراجع ممثل فريق مومباي فالكونز البالغ من العمر 16 عامًا والمدعوم من مرسيدس للفورمولا 1 إلى المركز الثالث في اللفة الأولى في معركة مثيرة من ثلاثة جوانب ضد ثنائي فريق بي اتش ام جوش دوفيك وبرنارد، وسرعان ما استعاد أنتونيلي المركز الثاني من السويسري دوفيك ثم انتزع الصدارة من الموهبة البريطانية بارنارد متّبعا لسيارة الأمان التي ظهرت مبكرا، كما أحرز زميل أنتونيلي في مومباي فالكونز، رافائيل كامارا تقدمًا أيضًا.

وأجرى البرازيلي كامارا وهو عضو في أكاديمية فيراري للسائقين، مناورات رائعة في الفرملة على دوفيك في المركز الثالث ثم على بارنارد ليحتل المركز الثاني.

وبعد أن غاب عن الجولة السابقة في مدينة الكويت لرياضة المحركات، عاد المتسابق مارتي إلى اللعب لصالح بيناكل فار وقاد السباق الثاني طوال الوقت من مركز الانعكاس للشبكة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا متبوعا طوال السباق من قبل سائق مجموعة مومباي فالكون وزميله الإسباني، لورانزو فلوكسا، بينما واصل الآخرون المعارك الشرسة محاولين اللحاق بهم.

وفي اللفة الأخيرة وصلت المعارك على المواقع الأولى إلى ذروتها عندما استدار آيدن نيات في الدورة العاشرة بواسطة بيدرن أثناء معركتهم على المركز الثالث.

وفي الأخير تمكن بارنارد من التسلل إلى منصة التتويج مرة أخرى بالإضافة إلى التأهل لجائزة كأس الناشئين واحتل أنتونيلي المركز الرابع على الطريق ، لكنه تلقى عقوبتين أسقطته إلى المركز العاشر.

كما تم استرداد بدرين في السباق النهائي في دبي. وقد تقدم -هذا اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا – كل من دوفيك وبرنارد لمسافات طويلة في تسابق ثلاثي بين سائقي فريق بي اتش ام قاطعته سيارة الأمان لمرات عديدة.

ورغم محاولات بارنارد لإيجاد طريقة لتخطي دوفيك، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، وبدلاً من ذلك ترك أنتونيلي يمر، لكن الإيطالي هاجم دوفيك على الفور وبعد التواصل بينها، ركض كلاهما على نطاق واسع وأبحر بارنارد ليطالب بالمركز الثاني من دوفيك وأنتونيلي.

وحقق بارنارد 37 نقطة خلف أنتونيلي، صاحب 75 نقطة على الطاولة في أبو ظبي. أيضا حل كل من كامارا وفلوكسا خلف أنتونيلي، على الرغم من تأخرهما 73 و 74 نقطة على التوالي.

ومع استمرار جيتي في دعم هؤلاء المتسابقين الناشئين خلال بطولة الشرق الأوسط الإقليمية للفورمولا، تمكنت جيتي من التمتع لتحقيق إنجازات مذهلة ولدت من الاندماج والتعاون بين فرق الهندسة وفرق السباق”، كما قال كريس بلور، المدير التنفيذي (المبيعات الدولية والتسويق).