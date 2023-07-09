أفادت وسائل إعلام مصرية أن والدة بطل الكونغ فو المصري عمر شتا عرضت ميداليته الذهبية الفائز بها في بطولة العالم للشباب والناشئين التي جرت في إندونيسيا بمزاد علني بسبب مرور العائلة بـ “ضائقة مالية”.

وخلال برنامجها “كلمة أخيرة” الذي تبثه قناة “أون تي في”، علقت الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، على الحادثة قائلة “لا يليق بالدولة ولا بالرياضة المصرية” وإن منظومة الألعاب الفردية تحتاج إلى وجود موارد مالية لهؤلاء الشباب الذين يبذلون أقصى جهدهم في تحقيق البطولات وتمثيل مصر بين دول العالم.. “لازم نصرف عليهم وإلا نقول من الأول مش عايزين ألعاب فردية، العيال عايزة ترفع علم بلدها”.

وقالت الإعلامية المصرية إن استمرار جمود القوانين وتحجرها لا تراعي هؤلاء الأبطال، سيؤدي ذلك إلى هروبهم من مصر وتوجههم إلى التجنيس، مطالبة بضرورة دعم الدولة وتخصيص موارد مالية للاعبين بدلاً من رواتب الموظفين بالهيكل الإداري في المنظومة الرياضية من خلال تقليل عددهم؛ لأنهم يصنعون المستقبل الرياضي لمصر.

ونوهت إلى خطورة إهمال ملف الألعاب الفردية، وعدم حل المشاكل التي تواجه عددًا من أبطالها والكثير من المحترفين بها، والتي تؤدي إلى هروبهم خارج مصر، مؤكدة أن القطاع الخاص على استعداد لمشاركة الدولة في رعاية المواهب الموجودة في هذه الرياضات.

وظهرت والدة اللاعب عمر شتا بطل مصر في رياضة الكونغ فو، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تبكي أثناء عرضها ميدالية ابنها للبيع في مزاد علني؛ نظراً لمرور أسرتها بضائقة مالية، الأمر الذي آثار جدلاً منذ انتشاره.

والد بطل مصر يؤكد

قال محمد شتا والد اللاعب عمر شتا، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد“، “ابني شارك في 3 بطولات دولية خلال 5 شهور”.

وأوضح “لما لاعب يجيب أول عالم لازم يحصل على تكريم مادي ومعنوي ودرجات تفوق رياضي وهذا الأمر لم يحدث مع ابني”.

وتابع “ابني في الثانوية العامة ولم يحصل على درجات التفوق الرياضي بعد حصوله على الميدالية الذهبية”.

وأضاف “ابني منهار لعدم حصوله على تكريم مادي ودرجات التفوق الرياضي”.