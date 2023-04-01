بطل العالم فيرستابن ينطلق الأول في جائزة أستراليا الكبرى

سينطلق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن للمرة الأولى من المركز الأول في جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لـ” فورمولا 1″، فيما عانى زميله في فريق ريد بول المكسيكي سيرجيو بيريز، اليوم السبت، في التجارب الرسمية لينطلق من الخط الأخير.

في ظروف ملبدة بالغيوم والأجواء الباردة، حلّ ثنائي مرسيس البريطانيان جورج راسل ولويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، في المركزين الثاني والثالث، فيما سينطلق مفاجأة الموسم الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو (أستون مارتن) من المركز الرابع.

ويمكن لمرسيدس تنفس الصعداء، بعد بداية موسم مخيبة، شهدت تتويج فيرستابن في البحرين وبيريز في السعودية.

حل هاميتلون خامساً في أول جولتين وراسل سابعاً في البحرين ورابعاً في جدة.

One calm bird ? One cool bit of avoidance ?pic.twitter.com/MiqbR34dYX — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 1, 2023

مرّة جديدة، تفوقت مرسيدس على غريمتها التاريخية فيراري، إذ حلّ الإسباني كارلوس ساينز خامساً وزميله شارل لوكلير من موناكو سابعاً.

وهذه المرة الثانية هذا الموسم ينطلق فيرستابن، بطل العالم في آخر موسمين، من المركز الأول، والثانية والعشرين في مسيرته، معادلاً انطلاقات ألونسو، الذي حل ثالثاً في السباقين الافتتاحيين.

انطلق من المركز الخامس عشر في جدة، بعد مشكلات ميكانيكية، فتخطى السائق تلو الآخر ليحل ثانياً وراء بيريز.

وسجل السائق البالغ 25 عاماً زمناً قدره 1:16.732 دقيقة، بفارق 236 بالألف من الثانية عن راسل.

قال فيرستابن: “أعتقد ان اللفة الأخيرة كانت جيدة جداً. نهاية الأسبوع كانت قاسية في ظل العمل لاستخدام الاطارات المناسبة”.

في المقابل، عانى زميله بيريز، الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة في الترتيب العام، من قلة التماسك والتوازن.

ترك الحلبة أربع مرات في الفترة الثالثة، فيما خرجت سيارته عن الحلبة في ظهوره الأول ضمن التجارب.

قال بيريز على جهاز الراديو محبطاً: “انها المسألة عينها مجدداً”.

أما راسل، فكان بالغ السعادة لحلوله ثانياً “لم نتوقع ذلك أبداً. يا لها من تجارب لنا. بدت السيارة نشطة، وبصراحة أنا خائب لعدم نيل المركز الأول لأن السيارة كانت رائعة”.