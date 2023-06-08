ماهي بطاقة السفر متعددة العملات الجديدة؟

كشفت شركة “فوو”، عن أحدث ابتكاراتها: حل بطاقات السفر القابل للتخصيص و الفريد من نوعه. تمكّن البطاقة المدفوعة مسبقًا والمحفظة الرقمية للبنوك الاستفادة من قوة التكنولوجيا المالية لتقديم تجربة شراء سلسة وفعالة من حيث التكلفة لعملائها ، سواء في الداخل أو في الخارج.

يتضمن حل بطاقة السفر بطاقة مدفوعة مسبقًا يتم إصدارها على الفور ويمكن تعبئتها من أي مكان وفي أي وقت. ويشمل أيضًا تطبيق محفظة رقمية ذات علامة بيضاء، مجهزة بمحافظ فرعية لعملات أجنبية متعددة، لتسهيل إدارة البطاقات والعملات بشكل فوري. وبناءً على متطلبات البنك الشريك الخاصة المحددة، يمكن أيضًا دمج وحدات إضافية بسلاسة. تشمل هذه الوحدات الاختيارية مجموعة من الميزات مثل الإعداد الرقمي وسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي، مما يعزز العرض الشامل بشكل عام.

وسيتمكن المستهلكون من تحويل الأموال على الفور من حسابهم المصرفي الرئيسي إلى البطاقة المدفوعة مسبقًا وتحويل أموالهم إلى عملات مختلفة باستخدام التطبيق المرافق، دون تكبد رسوم معاملات المكلفة أو رسوم صرف. يمكنهم بسهولة مراقبة النفقات وإدارة محافظهم الفرعية المتعددة في تطبيق واحد سهل الاستخدام. عند القيام بعمليات الشراء بعملات مختلفة، ستقوم البطاقة تلقائيًا بسحب الأموال من المحفظة الفرعية المقابلة، مما يسهل العملية لحاملي البطاقات.

وستساعد هذه الحلول البنوك في تلبية طلبات المستهلكين بوسائل مريحة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة لإجراء عمليات الشراء أثناء السفر. وبالإضافة إلى ذلك، تتخصص شركة “فوو” في تقديم الخدمات المالية المصغرة التي تم تطويرها داخليًا، باستخدام نموذج “التوصيل والتشغيل” المعياري. ونتيجة لذلك، توفر منتجات “فوو” فائقة الخصوصية ميزة إضافية تتمثل في الوصول إلى السوق بشكل استثنائي. وبناءً على المستوى المطلوب من التخصيص، يمكن أن يكون حل بطاقة السفر الخاص بـ فوو” جاهزًا للإطلاق غضون 6 أسابيع.

وفي هذا السياق، علق غدي الريس، الشريك الإداري في شركة “فوو” ، قائلاً: “ظهرت بطاقة السفر متعددة العملات كحل دفع رقمي لا غنى عنه للمسافرين مع ازدهار السفر للأغراض التجارية والترفيهية منذ جائحة الوباء.

وأضاف، لم تعد حلول الدفع العالمية مجرد ميزة ذات فوائد إضافية، يتوقع المستهلكون تجربة سلسة عبر مختلف نقاط الاتصال، سواء في حياتهم اليومية أو أثناء السفر إلى الخارج. نحن متحمسون للفرص التي يجلبها هذا الابتكار إلى الصناعة ونتطلع إلى مساعدة البنوك الشريكة على الازدهار في السوق الديناميكي الحالي”.