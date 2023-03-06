بضائع متروكة في الميناء الجاف وميناء جدة للبيع بالمزاد العلني

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني بتاريخ 8 مارس / آذار الجاري في جمرك الرياض – الميناء الجاف لبيع بضائع متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.

شروط المزاد

تعلن هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك الرياض الميناء الجاف، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

للتفاصيل:

?| https://t.co/JsVjruy9en #زاتكا pic.twitter.com/1Y1haxk0af — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) March 5, 2023

دفع مبلغ تأمين إلزامي (20,000) عشرون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، علاوة على قيمة البيع.

لا يحق دخول المزاد للمزايد الا أن يكون الشيك باسم المزايد ويتم مطابقته قبل الدخول للمزاد

يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال المدة المذكورة في محضر البيع و الالتزام بها، في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

جمرك ميناء جدة الاسلامي

تعلن هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع متروكة" في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

للتفاصيل:

?| https://t.co/bXd3LxfNzV#زاتكا pic.twitter.com/HkcEpAtM0U — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) March 6, 2023

كما أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن إقامة مزاد علني بتاريخ 19 آذار / مارس الجاري لبيع بضائع متروكة في جمرك ميناء جدة الاسلامي، وفق الضوابط والاشتراطات. وقد يتم استبعاد بعض البضائع المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

شروط المزاد

دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (3) أيام للبضائع برسم الوارد و (10) أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.