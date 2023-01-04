سامر باطر by سامر باطر

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بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد في دمشق

سامر باطر by سامر باطر

 استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دمشق وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى سوريا بحسب وكالة الانباء الاماراتية.

ونقل سموه لفخامته خلال اللقاء تحيات كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياتهما للجمهورية العربية السورية الشقيقة وشعبها مزيداً من الاستقرار والتقدم والازدهار.

 من جانبه، حمل فخامة الرئيس بشار الأسد سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من الازدهار والتطور والرخاء.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسوريا وسبل تعزيزها وتنميتها من خلال التعاون المشترك على كافة المستويات وفي مختلف الاصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء التزام وحرص دولة الإمارات على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يعيد أمن واستقرار ووحدة سوريا الشقيقة ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية والتطور والرخاء.

وأشاد سموه بالزيارة الرسمية الأخيرة لفخامته إلى دولة الإمارات في شهر مارس 2022 ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والتي أتت في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور الأخوي بين البلدين لبحث العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...