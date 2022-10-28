بسبب 19 طائرة عالقة في روسيا، دبي لصناعات الطيران تقاضي 11 شركة تأمين

رفعت «دبي لصناعات الطيران»، وهي شركة لتأجير الطائرات، دعوى قضائية في لندن ضد 11 شركة تأمين، منها لويدز أوف لندن وإيه.آي.جي وتشب وسويس ري، بعد شهرين من شطبها ما يقرب من 600 مليون دولار بسبب 19 طائرة عالقة في روسيا، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقال متحدث باسم لويدز إن شركة التأمين: «ليست مخولة للإفصاح عن معلومات بشأن أي مطالبة أو بوليصة أو حامل بوليصة بعينهم».

لكن مؤجرين تعهدوا بملاحقة شركات التأمين منذ أن فقدوا السيطرة على أكثر من 400 طائرة مستأجرة قيمتها نحو عشرة مليارات دولار بعد أن فرضت دول غربية عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا ومنعت موسكو الطائرات من المغادرة.

رُفعت الدعوى في لندن بعد أربعة أشهر من تقديم شركة إيركاب، التي تتخذ من دبلن مقراً وهي أكبر مؤجر للطائرات في العالم، دعوى تأمين بقيمة 3,5 مليار دولار تتعلق بأكثر من 100 من طائراتها المحتجزة في روسيا.

وأشارت دبي لصناعات الطيران، التي قالت في آب / أغسطس إنها شطبت 576.5 مليون دولار من طائراتها، في بيان نتائج نصف العام الصادر في الشهر نفسه إنها ليس لديها طريقة لتحديد ما إذا كانت هذه الطائرات ستُرد في أي وقت في المستقبل.

وأضافت أن لدى المجموعة تأمين على الطائرات المعنية بموجب عدد من بوالص التأمين وأنها قدمت مطالبات تأمين لاسترداد المبالغ المستحقة بموجب هذه البوالص.

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