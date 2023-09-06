من أجل مشاهدة ميسي.. ارتفاع هائل بعدد المشتركين في آبل تي في

أظهرت بيانات صادرة عن شركة “أنتينا” (Antenna) أن عدد المشتركين بخدماتها عبر منصة آبل تي في للبث التدفقي من أجل مشاهدة مباريات الدوري الأميركي لكرة القدم ارتفع بشكل هائل منذ انضمام أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريق إنتر ميامي.

وكشفت البيانات أن عمليات الاشتراك في الخدمة التي تبث الدوري الأميركي زادت في 21 تموز/يوليو وحده أكثر من 110 آلاف مشترك جديد ما يشير إلى حدوث قفزة نوعية، مقارنة بعدد المشتركين الذين ينضمون للخدمة في الأيام العادية.

وقبل وصول ميسي كان عدد المشتركين يبلغ حوالي 5400 مشترك في اليوم الواحد. وبلغ عدد المستخدمين الإضافيين للمنصة خلال شهر واحد 288 ألفاً تقريباً مقابل معدّل عام بلغ 39 ألفاً في الأشهر الثلاثة السابقة.

ولفت التقرير إلى أن يوم ظهور ميسي الأول في إنتر ميامي سجل ارتفاعاً قياسياً بعدد المشتركين في خدمة آبل للبث التدفقي، بلغ 110 آلاف مشترك.

وخاض ميسي في 21 تموز/يوليو أولى مبارياته مع إنتر ميامي ناديه الجديد الذي انضم إليه في وقت سابق من الشهر نفسه ولعب ضد فريق كروز أزول المكسيكي في المباراة الافتتاحية لكأس بطولات الدوري في أميركا الشمالية.

وبحسب التقرير، خطى حوالي 65 ألف مشترك جديد الخطوة نفسها في وقت لاحق في 25 تموز/يوليو، أي في اليوم الذي لعب فيه بطل كأس العالم مع منتخب الأرجنتين، مباراته الثانية مع الفريق وسجل هدفين في الدقائق الأولى من المباراة.

وكانت شركة آبل العالمية قد أبرمت اتفاقاً لمدة 10 سنوات مع رابطة الدوري الأميركي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار لتقديم خدمة بث المباريات.

Lionel Messi drove 288,000 new signups for MLS Season Pass during his first month — compared to an average of 39,000 the previous 3 months.



His first game resulted in 110,000 U.S. signups alone!



And 15% of signups also subscribed to Apple TV+.



That's crazy ?



(Data via @WSJ) pic.twitter.com/4urxYcndjY — Joe Pompliano (@JoePompliano) September 5, 2023