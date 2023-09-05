بسبب محمد صلاح.. كاراغر يعاتب اتحاد جدة بعد “الربع مليار”

عاتب جيمي كاراغر أسطورة ليفربول، نادي اتحاد جدة السعودي، لتأخره في تقديم عرضه التاريخي لشراء المصري محمد صلاح نجم الفريق الحالي.

تقارير صحفية أشارت إلى أن النادي السعودي قدم عرضا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تجاوز ربع مليار دولار “215.5 مليون دولار”.

واعترف كاراغر أنه على الرغم من تردده في قبول فكرة بيع محمد صلاح الأسبوع الماضي، إلا أن ناديه السابق لا يستطيع رفض عرض بهذا المبلغ،

وقال كاراغر لشبكة سكاي سبورتس: “تم بيع هاري كين لاعب توتتنهام إلى بايرن ميونخ بحوالي 100 مليون دولار، واللاعب أصغر بعام أو عامين من محمد صلاح الذي يعتني بنفسه بشكل جيد، العرض الحالي جيد، وإدارة ليفربول أخبرت مدرب الفريق الألماني يورجن كلوب به”.

وأضاف: “اتحاد جدة يضغط لشراء محمد صلاح وكل أسبوع يرفع العرض، هم يملكون المال فلماذا تأخروا ولماذا لم يفعلوا ذلك قبل 6 أشهر؟”.

واختتم: “الأمر متروك لليفربول ومحمد صلاح، قد لا يرغب في الذهاب، لكن أعتقد أنه حتى بالنسبة للمشجعين الذين يحبونه ولا يريدون أن يغادر، إلا أن هناك مرحلة لا يمكنهم فيها الرفض”.

وارتبط محمد صلاح (31 عاما) ارتباطا وثيقا بالانتقال إلى الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، وقدم الاتحاد عرضاً ضخماً بقيمة 150 مليون دولار رفضه الريدز في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الإنجليزية الأسبوع الماضي.

وأصر يورجن كلوب على رفضه بيع محمد صلاح بأي ثمن، مؤكدا عدم وجود أي فرصة للنجم المصري لمغادرة أنفيلد هذا الصيف، لكن ذلك لم يمنع الاتحاد من إعداد عرض جديد وقوي.

وكان الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بسوق الانتقالات قال إن المبلغ الذي يستعد الاتحاد لتقديمه يبلغ 200 مليون جنيه إسترليني (251.5 مليون دولار) للحصول على خدمات محمد صلاح.