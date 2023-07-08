بسبب طماطم الهند “ماكدونالدز” تتخلى عن استخدامه في وجباتها

توقفت مطاعم ماكدونالدز عن استخدام الطماطم في إعداد الغذاء بأغلب مواقعها في شمال وشرق الهند، وسط زيادة في الأسعار بواقع خمسة أمثال، بعدما أثرت الأحوال الجوية غير المواتية على انتاج المحصول.





وقالت متحدثة العلاقات العامة في ماكدونالدز بالهند، إن سلسلة وجبات المطاعم السريعة استشهدت بأن عدم توفر منتجات ذات جودة عالية “جراء مشاكل في المحصول الموسمي”، هي السبب وراء التخلي عن استخدام الطماطم.





وبحسب “بلومبيرج” قالت المتحدثة في رسالة عبر البريد الإلكتروني، “نسعى لحل المشكلة بالاستعانة بممارسات زراعية مستدامة بما في ذلك الطماطم المزروعة في الماء، في بيئة تحت السيطرة بالكامل لتتجنب احتياجاتنا التقلبات الموسمية”.





وفي حين أنه من المعتاد أن ترتفع أسعار الطماطم خلال شهري يونيو ويوليو، بسبب قلة الإنتاج هذا المحصول، ارتفعت أسعار السلع المنزلية الهندية مؤخرا حيث إن تأخر الرياح الموسمية والأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة الحارة بشكل أكثر من المعتاد أثرت على مناطق الزراعة في البلاد.



وتستخدم الطماطم على نطاق واسع في الطهي بأنحاء الهند، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق مماثلة لتلك التي نتجت عن قلة محصول البصل والتي أطاحت بحكومات اقليمية في الدولة الواقعة بجنوب آسيا.

