بسبب مباراة اتحاد جدة.. معاقبة سيباهان بالخسارة 0-3

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبار سيباهان الإيراني خاسراً في المباراة التي لم تقم أمام اتحاد جدة السعودي بنتيجة 0-3 في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على خلفية سياسية لوجود تمثال في الملعب للجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وكان من المقرر أن تقام مجريات اللقاء على أرضية ملعب نقش جهان معقل سيباهان، ولكن “العميد” قرر الانسحاب من المواجهة بسبب وجود تمثال قائد فيلق القدس السابق في نفق الاستاد وعلى بعد أمتار من أرض الملعب.

ومنح الاتحاد الآسيوي نقاط المباراة لاتحاد جدة ليصبح 9 نقاط ويتصدر بها المجموعة الثالثة متفوقاً بخمس نقاط على القوة الجوية العراقي وسيباهان ويتذيل أجمك من أوزبكستان المجموعة بلا أي نقطة.

وفرض الاتحاد غرامة بقيمة 200 ألف دولار أميركي على سيباهان وحرمه اللعب في ملعبه نقش جاهان في المباريات القارية الثلاث المقبلة، فيما الثالثة تكون مع وقف التنفيذ لفترة ثلاث سنوات.

كما طلب الاتحاد القاري من سيباهان “إزالة التمثال ذي الصلة واللافتات من ملعب نفش جاهان في أصفهان في كل المباريات المستقبلية ضمن البطولات القارية”، ملوحا بعقوبات أقسى في حال تكرار المخالفة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان سابق بعد إلغاء المباراة “أُلغيت مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بين سيباهان والاتحاد في أصفهان بسبب ظروف غير متوقعة”.

وأضاف “يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان وسلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين”.

ويلعب اتحاد جدة مباراته المقبلة ضمن البطولة الآسيوية ضد القوة الجوية الاثنين المقبل.