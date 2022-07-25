بزوغ فجر التكنولوجيا العقارية في المملكة العربية السعودية

مهند ذكرى الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة ستيلا ستيس

هيمنت الأساليب التقليدية في شراء وإيجار الوحدات السكنية المحلية على قطاع السوق العقاري في المملكة العربية السعودية منذ زمن بعيد، لكننا أصبحنا نشهد اليوم ديناميكية متطورة وأسلوب جديد متغيّر، إذ بـدأت المملكة في رحلـة المسـتقبل نحـو التميز، حينمـا أَطلقت “رؤيـة المملكـة العربيـة السـعودية 2030” كأحد أكبـر برامــج التحـول الوطنــي عالميــاً، وهــي رؤية ثاقبة تسـلط الضـوء علـى إمكانات الوطن وثرواته المتنوعة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة، وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. قام الصندوق بضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مجموعة واسعة من المشاريع العقارية والسياحية والصناعية بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الدخل النفطي، وتعزيزاً للاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة. وكان من أبرز تلك المشاريع، مشروع نيوم، الذي يهدف لتحقيق نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي، تضمن الانفتاح على العالم ومواكبة العصر، والتقليل من اعتمادية الاقتصاد السعودي على النفط عبر التنويع من مصادر الدخل الاقتصادية للمملكة.

ويشمل المشروع الرائد تطوير مدينة مستدامة، تستخدم نظام سكك حديدية فائقة السرعة لمسافة 100 ميل للتنقل، دون الحاجة إلى السيارات. وستكلف نيوم وحدها ما يقدر بنحو 500 مليار دولار أمريكي، يتم وضعها كرؤية جديدة لمدن المستقبل. ولن تكون هذه المدينة الجديدة مدينة ذكية أخرى فحسب، بل مدينة تشهد استخدام أحدث التقنيات لإنشاء واحدة من أكثر الأماكن ابتكاراً واستدامة في العالم. من المقرر أن تشهد السنوات العشر الحالية، منذ عام 2020، تطوراً مستمراً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، لكن هذا الموضوع سيفرض مجموعة من التحديات والفرص معاً.

لتحقيق رؤية 2030، استثمرت المملكة ما يقارب 1 تريليون دولار أمريكي في العقارات وتطوير البنية التحتية، وهذا لا يمثل سوى ثلث إجمالي خطة الإنفاق المعتمدة، وإن قيمة وعدد المشاريع الضخمة في جميع أنحاء المملكة من المقرر أن تحدث تحولاً للمشهد العقاري ومستوى المعيشة في المملكة، وربما الأهم من ذلك عرض رؤية المملكة لمستقبل معاصر على الجمهور العالمي. خلال الفترة المقبلة، سيتم تنفيذ كم هائل من التحسينات على البنية التحتية في المملكة، حيث من المخطط تشييد 8 مدن جديدة، يقع معظمها على الساحل الغربي للمملكة، على امتداد ساحل البحر الأحمر، وسيتم إنفاق ما يقارب 575 مليار دولار لتوفير أكثر من 1.3 مليون منزل جديد، وما يزيد عن 3 ملايين متر مربع من المكاتب ذات المستوى العالمي، وأكثر من 100 ألف غرفة فندقية بحلول نهاية العقد. تتمتع كل تلك المشاريع ببنية تحية رائدة مزودة بأحدث التقنيات العصرية، مدعومة بتقنية التكنولوجيا العقارية أو ما يعرف اختصاراً بـ PropTech. هناك بعض التحديات التي تظهر في السوق السعودي وسط هذا التطور السريع والهائل، والتي يمكن تجاوزها عبر استخدام تقنية التكنولوجيا العقارية، حيث ستدفع هذه التكنولوجيا كبار المستثمرين في القطاع العقاري ومالكي العقارات والمشترين إلى استخدام الطرق الحديثة في عمليات البيع والشراء، وترك الطرق القديمة والنظم التقليدية التي اعتادوا عليها في السابق، من أجل مواكبة العصر الحالي الذي يعتمد بشكل كليّ على التكنولوجيا الحديثة.

إن التحدي الأول الذي سيواجهه السوق العقاري السعودي خلال الفترة المقبلة هو تَجذُّر الأساليب التقليدية في عمليات بيع وشراء العقارات وتأجيرها وإدارتها، والتي لن تكون كافية لمواكبة حجم وعدد المشاريع التكنولوجية، مثل مشروع نيوم. تستخدم نيوم أحدث التقنيات، مثل الحوسبة السحابية، والتحليلات المتقدمة، والواقع الافتراضي، والطائرات بدون طيار، وبلوكتشين، وما إلى ذلك، ومن المقرر أن تكون المدينة الذكية الأكثر تقدماً في العالم. تشير المشاريع الجريئة مثل نيوم إلى بزوغ فجر ثورة تكنولوجية سريعة في المملكة العربية السعودية بدلاً من التحول الرقمي التدريجي. حيث ستعمل نيوم مع انتشار الهواتف المحمولة بنسبة 99% في المملكة العربية السعودية، كمحفز لاستخدام تقنية التكنولوجيا العقارية في المملكة، مما يخلق مساحة للابتكار وإطلاق الشركات الناشئة لتجاوز تحديات النقص في السوق عبر العمليات والمعاملات. يتمثل التحدي الثاني في النقص المتوقع في المعروض من العقارات السكنية في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال، كشف ولي العهد السعودي، مؤخراً، أن السعودية ستعلن عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد، لتكون الرياض من ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم مع زيادة عدد سكانها إلى 15-20 مليوناً في عام 2030، مقارنة بـ 7.5 مليون اليوم.

كما تم الإعلان عن توفير 1.3 مليون منزل في الرياض في نهاية عام 2021، مع إضافة 730 ألف منزل جديد بحلول عام 2030، وفقاً للمخطط الحالي، ما يؤكد وجود نقص كبير في المعروض من العقارات السكنية. يمكن للمنظمين ومطوري العقارات والمشغلين على حد سواء الاستفادة من تقنية التكنولوجيا العقارية لإنشاء سياسات ملائمة تلبي ظروف السوق، وتُنظم العرض والطلب، وتُحدد فرص البناء والتشغيل، وتبتكر حلول أفضل لربط المشترين والمستأجرين بالعقار المثالي. بالمقارنة مع مناطق جغرافية كبرى تستخدم التكنولوجيا العقارية مثل الولايات المتحدة وقارة أوروبا وآسيا، نجد أن المملكة العربية السعودية في طريقها لمواكبة التطور في هذا المجال والبدء باعتماد تقنية التكنولوجيا العقارية. ومع ذلك، فإن الاستثمار الضخم من الحكومة في العقارات والتكنولوجيا يشجع كلاً من المستثمرين ورجال الأعمال على الانضمام إلى السوق. نشهد اليوم خطوات رائدة تنتهجها المملكة العربية السعودية، إذ تم الإعلان مؤخراً عن إطلاق شركة “وثيق” للخدمات المالية وإدارة الاستثمارات المالية ومقرها السعودية، وهي عبارة عن صندوق رأس المال الاستثماري بقيمة 100 مليون ريال سعودي، يستثمر في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويجمع أموال متزايدة خلال جولات التمويل، وأحيانًا بأرقام مزدوجة (ملايين الدولارات الأمريكية)، على الرغم من الآفاق الاقتصادية العالمية القائمة. ستستمر الشركات الناشئة المتخصص في مجال تكنولوجيا العقارات أو ما يعرف اختصاراً بـ PropTech ذات الاقتصاديات القوية والوحدات الإيجابية في الازدهار والتطور في المملكة العربية السعودية، حيث إن سوق العقارات المحلي واسع ويجذب الاستثمارات والاهتمام العالمي بمستويات غير مسبوقة. نظراً لظروف السوق ومسارها، ليس هناك وقت أفضل بالنسبة لشركة ستيلا ستيس لتقديم مفهوم المساكن المتطورة والمستدامة إلى المملكة العربية السعودية. ففي يونيو 2022، أطلقنا أول مشروع يحمل علامتنا التجارية في المملكة العربية السعودية “ستيلا ستيس الرياض” لبرج العليا، والذي حظي باهتمام كبير من الأفراد والشركات على حد سواء. إن عملية الإيجار التقليدية في المملكة العربية السعودية ليست سهلة ويمكن أن تصبح مصدر ازعاج لكل من المستأجرين والملاك. بصفتك المستأجر، تحتاج أولاً إلى الحصول على الوحدة السكنية المناسبة من خلال مواقع مختلفة على الإنترنت أو لوكلاء العقارات أو حتى قيادة سيارتك والبحث الذاتي. وعندما تجد وحدة السكن المناسبة، ستحتاج إلى إبرام عقد لمدة عام ودفع الإيجار لمدة عام أو 6 أشهر عن طريق إيداع شيكات بقيمة الإيجار السنوي، فضلاً عن دفع رسوم الوساطة العقارية، وتكاليف أخرى مثل تجهيز المرافق والأثاث. ومن ناحية أخرى، يواجه أصحاب العقارات أو الملاك، وخاصة في المباني الكبيرة، تحديات كبيرة جراء عمليات التشغيل والتأجير. قد يكون الخيار الآخر هو جلب شركات خارجية مثل الفنادق أو الشقق الفندقية أو توكيل طرف ثالث لإدارة الممتلكات – وكلها تفتقر عادةً إلى التقدم التكنولوجي لتحسين تكلفة التشغيل، وقياس نسبة الأرباح بالنسبة لأصحاب العقارات. نؤمن في شركتنا ستيلا ستيس، بدور التكنولوجيا وأهميتها لتوفير تجربة رائدة في الإيجار والمعيشة للمستهلكين، فضلاً عن تجربة إدارة المباني لمالك العقار. فنحن ننظم للمستأجر الخيار الأفضل والأنسب للسكن كون المساكن التي نتعامل معها مدعومة بالتكنولوجيا، ونحرص على توفير عوامل أساسية لخلق تجربة تأجير رقمية استثنائية. يمكن للضيوف والمقيمين استخدام تطبيق ستيلا ستيس للتنقل بكل سهولة داخل الوحدات السكنية والتعرف على كافة المميزات، فضلاً عن إمكانية الحجز والإقامة، وتسجيل الوصول، والتحكم في الأنظمة الكهربائية داخل المنزل الذكي، وطلب مجموعة واسعة من خدمات الضيافة.

لا يوجد حد أدنى لمدة العقد، وشروط دفع مرنة. التي يمكن إجراؤها من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان وإمكانية الدفع بالعملات الرقمية “كريبتو”. توفر شركتنا للملاك حلولاً متكاملة تضمن لهم التعامل مع كافة التحديات التي يواجهها ملاك العقارات عادة، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة والمزودة بوسائل رائدة مع تحليل بياني كامل للعمليات التشغيلية، على سبيل المثال: في الوحدات السكنية التي تُستخدم كفنادق تقليدية، تقدم العلامات التجارية للفنادق عمولات تشغيل، ويتحمل مالكو العقارات نفقات ضخمة، مثل عدد الموظفين الهائل وتكاليف التشغيل الأخرى. ومقارنةً بمشغلي الفنادق التقليديين، تمكنّا من تقليل عدد الموظفين وتكاليف التشغيل الأخرى بنسبة تصل إلى 70%، ما يزيد نسبة الربح بشكل محلوظ لمالكي العقارات. تأسست شركة ستيلا ستيس في عام 2019، وتشهد اليوم نمواً متسارعاً في المدن الكبرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. تعمل التكنولوجيا الخاصة بنا على تمكين كفاءة لا مثيل لها عبر إدراج العوامل الأكثر تطوراً في العرض العقاري، والتصميم الداخلي، والتسعير، والدراسة الاقتصادية، والحجوزات، وخدمة الضيافة، وإدارة الممتلكات العقارية.