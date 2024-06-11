تسعى دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى منظمة بريكس كما هو الحال مع تركيا وتايلند اللتان ستناقشان الانضمام للتكتل مع اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة “بريكس” الذي انطلقت أعماله أمس في مدينة نيجنينوفغورود الروسية ويختتم اليوم، ويضم دول مدعوة للانضمام للمجموعة مثل كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر فيما سيتم البت بالمزيد من طلبات الانضمام لاحقا في القمة السادسة عشرة لمجموعة البريكس التي ستقام في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول. ويأتي ذلك في وقت تجاوزت حصة الرنمينبي في تسويات الصين حصة الدولار الأميركي للمرة الأولى.

وكان وزير الخارجية التركي قد صرح خلال زيارته للصين مطلع الشهر الجاري أن سياسة الهوية في أوروبا صدت رغبة تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي ولفت إلى أن بعض الدول الأوروبية تعارض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مما دفع السلطات التركية للنظر في بريكس كبديل للتكامل الاقتصادي والسياسي.

(وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي يترأس وفد بلاده في الاجتماعات صحيفة صباح التركية)

أما تايلند فقد أعلنت أن سعيها للانضمام للمنظمة يمثل فرصة للانضمام إلى صوت الجنوب العالمي والتحول إلى وسيط في العلاقات مع الغرب لصالح السلام والاستقرار والرخاء العالمي. أعلن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكونديت فالانجكون في مؤتمر صحفي في بانكوك الخميس.

في مطلع العام الجاري أصبح هناك قرابة 15 من الدول مدعوة للانضمام للمجموعة “بريكس” مثل كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا إلى جانب الدول المؤسسة للمنظمة مثل روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ويمكن لأي دولة التراجع عن الانضمام في أي وقت، كما حصل في حال الأرجنتين التي كان من المفترض أن تصبح عضوا رسميا في بريكس في العام 2024، لكنها ألغت طلبها بعد انتخاب رئيس جديد.

(هل بدأ موسم التخلي عن الدولار؟ مخطط بياني لحجم التعاملات التي لم تعد تتم بالدولار الأمريكي)

كانت غالبية المدفوعات عبر الحدود الصينية، مثل مدفوعات العديد من البلدان منذ عام 2010، تتم بالدولار الأمريكي. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، بدأت الأمور تتغير ويظهر هذا الرسم البياني من مؤسسة هينريش، الاستخدام المتزايد للرنمينبي الصيني في المدفوعات محليًا وعالميًا.

اعتمد هذا التحليل على بيانات بلومبرغ حول حصة مدفوعات الصين وإيصالاتها بالرنمينبي والدولار الأمريكي والعملات الأخرى من عام 2010 إلى عام 2024. في الأشهر القليلة الأولى من عام 2010، شكلت التسويات بالعملة المحلية أقل من 1.0٪ من مدفوعات الصين عبر الحدود، مقارنة بنحو 83.0٪ بالدولار الأمريكي. ومنذ ذلك الحين، نجحت الصين في سد هذه الفجوة. ففي مارس/آذار 2023، تجاوزت حصة الرنمينبي في تسويات الصين حصة الدولار الأميركي للمرة الأولى.