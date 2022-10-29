بريطانيا تنفي ضلوع بحريتها بتخريب أنابيب الغاز الروسية نورد ستريم

استنكرت وزارة الدفاع البريطانية السبت ما اعتبرته “ادعاءات خاطئة” لموسكو تهدف الى “تحويل الانتباه”، وذلك بعدما اتهمت وزارة الدفاع الروسية بريطانيا بالضلوع في الانفجارات التي وقعت في خطي انابيب نورد ستريم لنقل الغاز، إضافة الى هجوم بطائرات مسيرة بحسب أ ف ب.

وغردت وزارة الدفاع “لتحويل الانتباه عن إدارتها الكارثية للغزو غير القانوني لأوكرانيا، لجأت وزارة الدفاع الروسية الى نشر ادعاءات خاطئة على نطاق واسع”.

واضافت أن “اختلاق هذه الرواية يقول المزيد عن الخلافات داخل الحكومة الروسية أكثر (مما يتحدث) عن الغرب”.

واتهم الجيش الروسي “ممثلين لوحدة تابعة للبحرية البريطانية في التخطيط والإمداد وتنفيذ العمل الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر لتخريب تشغيل خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2”.

كذلك، اتهم أوكرانيا وبريطانيا بتنفيذ هجوم بمسيّرات استهدف أسطوله في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، ما تسبب في “أضرار طفيفة” في إحدى السفن.

وقالت موسكو إن السفن المستهدفة كانت تشارك في حماية القوافل المكلفة تصدير الحبوب الاوكرانية.

To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale



This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) October 29, 2022

واتّهم الجيش الروسي، اليوم، لندن بالضلوع في الانفجارات التي تسبّبت في تسرّبات في أيلول من خطَّي أنابيب الغاز «نورد ستريم 1 و2»، في بحر البلطيق اللذين بُنيا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على «تلغرام»: «شارك ممثلون من وحدة تابعة للبحرية البريطانية في التخطيط والإمداد وتنفيذ العمل الإرهابي في بحر البلطيق في 26 أيلول، لتخريب عمل خطَّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2».