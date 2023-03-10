أعلنت وزارة في بريطانيا أمس عن بدء تطبيق ما يعرف بتصريح السفر الإلكتروني (ETA) على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويعرف التصريح باسم Electronic Travel Authorisation (ETA) وهو مخصص لمواطني الدول التي لا تحتاج لتأشيرة ( فيزا) ، ولا يحتاج لهذا التصريح من لديه فيزا لبريطانيا بحسب موقع وزارة الداخلية البريطانية.

سيبدأ تطبيق الإجراء الجديد على مواطني قطر ولاحقاً باقي الدول الخليجية (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين) بالإضافة إلى مواطني الأردن.

ن.

وأكدت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أن البرنامج البريطاني الجديد لتصريح الزيارة الإلكتروني سيبدأ تطبيقه على الزائرين القطريين في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسيستطيع الزائرون من باقي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تقديم طلب للحصول على تصريح زيارة إلكتروني اعتبارا من فبراير/شباط 2024.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ليل أمس الخميس في تغريدة عبر تويتر، وزعم وزير شؤون الشرق الأوسط، لورد أحمد أن البرنامج يسهل السفر قائلا: يسرني أن يكون شركاؤنا في #الشرق_الأوسط أوائل المستفيدين من برنامج #المملكة_المتحدة الجديد. فجعل تجربة السفر أكثر سهولة وكفاءة لرعايا دول #مجلس_التعاون_الخليجي والأردن سوف يعزز الروابط التجارية والسياحية بين المملكة المتحدة والمنطقة”.

وزير شؤون الشرق الأوسط، لورد أحمد: يسرني أن يكون شركاؤنا في #الشرق_الأوسط أوائل المستفيدين من برنامج #المملكة_المتحدة الجديد. فجعل تجربة السفر أكثر سهولة وكفاءة لرعايا دول #مجلس_التعاون_الخليجي 🇦🇪🇴🇲🇧🇭🇸🇦🇰🇼🇶🇦 و #الأردن🇯🇴 سوف يعزز الروابط التجارية والسياحية بين 🇬🇧 والمنطقة." — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) March 9, 2023

وأوضح الوزارة في تغريدة منفصلة “تكشف عن برنامج بريطاني جديد لتصريح الزيارة الإلكتروني ليبدأ تطبيقه على الزائرين من قطر في أكتوبر 2023”.

وأضافت “سيستطيع الزائرون من الكويت والسعودية والبحرين وعُمان والإمارات والأردن تقديم طلب للحصول على هذا التصريح اعتباراً من فبراير 2024”.

🇬🇧تكشف عن برنامج بريطاني جديد لتصريح الزيارة الإلكتروني ليبدأ تطبيقه على الزائرين من #قطر🇶🇦 في أكتوبر 2023. وسيستطيع الزائرون من #الكويت🇰🇼و #السعودية🇸🇦و #البحرين🇧🇭و #عُمان🇴🇲و #الإمارات🇦🇪و #الأردن🇯🇴 تقديم طلب للحصول على هذا التصريح اعتبارا من فبراير 2024.https://t.co/DBVKsqYPBZ — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) March 9, 2023

وأوضحت الوزارة أن التصريح الإلكتروني يسمح للمسافرين بزيارات متعددة، ومدة صلاحية عامان، فيما سيتم تعميم هذه الخطوة على عديدٍ من الدول على المستوى العالمي مع نهاية العام ٢٠٢٤ ومطلع العام ٢٠٢٥.

وسيحل البرنامج الجديد محل النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة المعمول به حالياً الذي يتطلب من زائري المملكة المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي دفع رسوم أعلى لزيارة واحدة.

وسيشمل البرنامج الجديد مطلع ٢٠٢٥ المسافرين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، حيث سيكون عليهم تقديم طلبات إلكترونية للحصول على تصريح الزيارة قبل سفرهم إلى المملكة المتحدة.

الحصول على التصريح

عبر التطبيق الخاص بالتصريح أو موقع الإنترنت GOV.UK

يستغرق الحصول على التصريح 3 أيام أو عمل كما قد يستدعي التحري عن المسافرين.