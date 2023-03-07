بريطانيا تعود للفحم وتشغل أربع محطات

شغّلت الشبكة الوطنية في بريطانيا اثنتين _(ويست بورتون و لينكولنشاير) من أربعة محطات لتوليد الكهرباء بالفحم لديها لمواجهة الحكومة أزمة الطاقة والخروج من مأزق ارتفاع أسعارها بعد فرض بريطانيا ودول غربية عقوبات ومقاطعة على منتجات الطاقة الروسية، كما جرى مزيد من النكوص عن أجندو الطاقة الخضراء بالعودة لاستخدام الفحم بالرغم من تداعيات تغير المناخ و افتتاح منجم فحم جديد في لأول مرة منذ 30 عاماً -بعد أن جهدت بريطانيا لإقناع العالم بالتخلي عن الفحم كمصدر للطاقة.

وأصدر مكتب الأصاد الجوي في بريطانيا اليوم، تحذيرًا من الدرجة الثانية “الأصفر”؛ جراء توقع قدوم موجة صقيع.

ويتوقع أن تكون الليلة من أبرد الليال في بريطانيا خلال العام الجاري و من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى -10 درجة مئوية في المناطق الريفية في الشمال ، وتصل إلى -3 درجة مئوية أو -4 درجة مئوية في الجنوب فيما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في مناطق المرتفعات في اسكتلندا أيضًا إلى -15 درجة مئوية. أعلنت الشبكة الوطنية في وقت سابق اليوم أن أربعة من أصل خمسة محطات فحم ستكون في وضع الاستعداد طوال الليل وسيتم تسخينها “للاستخدام المحتمل” اليوم كإجراء احترازي.

يذكر أن الفحم، أكثر أنواع الوقود إضراراً بالبيئة والأكثر كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية التي تسبب الاحترار العالمي، وقد أصبح ملاذ بريطانيا ودول أوروبية عديدة أخرى بذريعة مواجعة روسيا وفرض حصار على منتجات الطاقة لديها وخاصة الغاز الذي كان يؤمن بديلا أقل ضررا على البيئة من الفحم.