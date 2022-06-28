بريطانيا تعفي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من التأشيرة العام القادم

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية برتي باتيل اليوم الاثنين عن صدور قرار إعفاء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التأشيرة لدخول المملكة المتحدة اعتبارا من 2023.

وقالت باتيل في تصريح صحفي إن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستكون من أوليات الدول المستفيدة من النظام الجديد للاعفاء من التأشيرة حيث سيستبدل بنظام جديد سيطلق عليه (تصريح السفر الالكتروني) والذي سيبدأ العمل به العام المقبل.



ولفتت وزارة الداخلية البريطانية في بيان صحفي أن (تصريح السفر الالكتروني) لن يطبق على الطلاب الذين يسعون للدراسة في الجامعات البريطانية أو فئات أخرى من المسافرين الذين يرغبون في زيارة المملكة المتحدة لفترة أطول.



ومن جانبها أعلنت سفارة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت اليوم عن انتقال جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية اعتبارا من عام 2023 ولن يحتاج مواطنو هذه الدول إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة بحسب وكالة الأنباء الكويتية.











بيان سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بشأن إعلان الحكومة البريطانية منح المواطنين الكويتيين ميزة التمتع بالنظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة، والذي سيبدأ العمل به عام 2023.



البيان كاملاً: https://t.co/lXyKtZgOud pic.twitter.com/sJW3Jewl8X — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) June 27, 2022