سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسسياحة

بريطانيا تعفي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من التأشيرة العام القادم

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية برتي باتيل اليوم الاثنين عن صدور قرار إعفاء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التأشيرة لدخول المملكة المتحدة اعتبارا من 2023.
وقالت باتيل في تصريح صحفي إن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستكون من أوليات الدول المستفيدة من النظام الجديد للاعفاء من التأشيرة حيث سيستبدل بنظام جديد سيطلق عليه (تصريح السفر الالكتروني) والذي سيبدأ العمل به العام المقبل.


ولفتت وزارة الداخلية البريطانية في بيان صحفي أن (تصريح السفر الالكتروني) لن يطبق على الطلاب الذين يسعون للدراسة في الجامعات البريطانية أو فئات أخرى من المسافرين الذين يرغبون في زيارة المملكة المتحدة لفترة أطول.

ومن جانبها أعلنت سفارة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت اليوم عن انتقال جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية اعتبارا من عام 2023 ولن يحتاج مواطنو هذه الدول إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة بحسب وكالة الأنباء الكويتية.





  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...