بريطانيا تعفي مواطني السعودية والبحرين من التأشيرة

أعلنت وزارة الداخلية البريطاني أمس الأربعاء، عن إعفاء مواطني السعودية والبحرين من التأشيرة الإلكترونية اعتباراً من أول يونيو المقبل.

وذكرت الداخلية البريطانية في بيانها موعد تطبيق الاجراءات الجديدة بالقول إنه “اعتباراً من 1 يونيو 2022، يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية والبحرين التقدم بطلب للسفر إلى المملكة المتحدة (للسياحة أو العمل أو الدراسة أو العلاج الطبي) لمدة تصل إلى 6 أشهر مع الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية”. ويضيف البيان أن “هذه الخطوة ستُعمق شراكة المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية والبحرين، وتعزز العلاقات الدبلوماسية والازدهار الاقتصادي”. ويتيح الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لحاملها بالسفر إلى المملكة المتحدة دون الحصول على تأشيرة شريطة ملء استمارة إعفاء على الإنترنت لكل زيارة.

وستطبق رسوم رمزية، وسيكون الأمر أسرع من التقدم للحصول على تأشيرة، فلا ضرورة لتقديم معلومات الاستدلال البيولوجي (صورة وبصمات)، أو الحضور إلى مركز طلب التأشيرة أو تسليم جواز السفر قبل السفر، بحسب البيان.