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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بريطانيا تعفي الخليجيين والأردنيين من تأشيرة الدخول

سهلت الحكومة البريطانية سفر مواطني دول الخليج والأردن واستبدلت التأشيرة الإلكترونية بالنموذج الإلكتروني

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سهلت الحكومة البريطانية إجرايات سفر مواطني دول الخليج العربي والأردن

قررت بريطانيا، حديثاً، تسهيل سفر مواطني دول الخليج العربي والأردن واستبدال التأشيرة الإلكترونية الحالية بالنموذج الإلكتروني مقابل 10 جنيهات أسترلينية (12,5 دولار).

وسيتمكن مواطنو السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين والأردن من دخول المملكة المتحدة بموجب مخطط سفر إلكتروني جديد مبسط.

وذكر بيان للحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، أنه “سيكون بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن قريباً دفع 10 جنيهات أسترلينية لاستخراج تصريح سفر إلكتروني يسمح لهم بزيارة بريطانيا عدة مرات في فترة عامين”.

ويدفع مواطنو دول مجلس التعاون حالياً 30 جنيهاً استرلينياً (37.3 دولار) لاستخراج التأشيرة الإلكترونية، في حين يدفع مواطنو الأردن 100 جنيه استرليني (124.3 دولار) للتأشيرة الإلكترونية الحالية.

ويبدأ التخفيض بمواطني دولة قطر في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويمتد لبقية دول الخليج والأردن بحلول فبراير/شباط 2024. على أن يتم توسيع البرنامج ليشمل بقية دول العالم خلال العام المقبل وحتى نهايته.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن تطوير رقمي لإجراءات الدخول عبر حدودها بهدف تسهيلها على المسافرين وفي الوقت نفسه تعزيز أمن الحدود. وتصريح السفر الإلكتروني هو تأشيرة إلكترونية للمسافرين لزيارة بريطانيا أو المرور عبرها وليسوا بحاجة لتأشيرة إقامة أو ليس لديهم تأشيرات دخول حالياً.

ويزور مئات آلاف الخليجيين المملكة المتحدة سنوياً.

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