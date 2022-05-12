بريطانيا تعفي السعوديين من الفيزا التقليدية

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن إعفاء السعوديين من التأشيرة وقال إنه بإمكان السعوديين في بداية يونيو (حزيران) القادم التقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة الكترونية قبل الزيارة بـ48 ساعة، دون الحاجة لتقديم طلب مسبق لدى سفارة لندن في السعودية. تستدعي العملية ملء نموذج إلكتروني يضم تفاصيل جواز السفر وعنوان الإقامة في بريطانيا، وموعد الوصول والمغادرة.

وسيجري تحصيل رسوم خدمات قدرها 30 جنيهاً استرلينياً (37 دولار أميركي)، ويقدر بقرابة الـ138 ريال سعودي.

وبحسب تغريدة للسفارة في موقع التواصل “تويتر”، فإن بريطانيا تتيح للسعوديين استخراج إعفاء إلكتروني من تأشيرة الزيارة خلال 24 ساعة.

وذكرت السفارة أنه يتم الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لحامله السفر إلى المملكة المتحدة دون الحصول على تأشيرة بريطانية بشرط طلب الإعفاء عبر الإنترنت لكل زيارة.

إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة ابتداءً من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٢م pic.twitter.com/UN1HAHqYFz — Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) May 11, 2022

ويتيح الإعفاء الحصول على تأشيرة إقامة في المملكة المتحدة لغرض: السياحة أو الأعمال (الاستثمار) أو الدراسة أو العلاج. ولا يمكن استخدام هذا الإعفاء لغرض العمل، أو عقد زواج مدني. وتشير أن هذا الإعفاء صالح لمرة واحدة، وستحتاج إلى تسجيل إلكتروني جديد لزيارة أخرى بعد المغادرة.