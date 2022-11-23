بريطانيا.. تحقيق في احتكار “آبل” و”غوغل” سوق الهواتف المحمولة

بدأت هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا (CAM) الثلاثاء، تحقيقا موسعا في احتكار شركتي آبل وغوغل متصفحي الهواتف المحمولة.



وفق وكالة رويترز فإن الهيئة أوضحت أن الردود على الاستشارة بشأن إطلاق تحقيق في السوق حول القوة السوقية لعمالقة التكنولوجيا في متصفحات الأجهزة المحمولة في شهر يونيو الماضي، كشفت عن “دعم كبير” لإجراء تحقيق أشمل في هذه المسألة، وما إذا كانت شركة آبل المصنعة لأجهزة آيفون تقيد الألعاب السحابية cloud games من خلال متجر التطبيقات الخاص بها.

“سارة كاردل”، الرئيسة التنفيذية المؤقتة لهيئة أسواق المال أوضحت في بيان: “يخبرنا العديد من الشركات ومطوري الويب في المملكة المتحدة أنهم يشعرون بأن القيود التي فرضتها آبل وغوغل تعيقهم”.

وأضافت: “نحن نخطط للتحقيق فيما إذا كانت المخاوف التي سمعناها لها ما يبررها، وإذا كان الأمر كذلك، تحديد الخطوات لتحسين المنافسة والابتكار في هذه القطاعات”.

لم تلتزم شركتا غوغل وآبل الصمت أمام هذه الاتهامات وردت كل منهما بما يناسبها:



• غوغل أكدت أن نظام التشغيل أندرويد الخاص بها يمنح المستخدمين خيارات أكبر للتطبيقات ومتاجر التطبيقات أكثر من أي منصة جوال أخرى.

• متحدث شركة غوغل صرح بأن الشركة تمكّن المطورين أيضًا من اختيار محرك المتصفح الذي يريدونه، وقد كانت منصة الإطلاق لملايين التطبيقات.

• المتحدث أضاف أن الشركة ملتزمة ببناء ما وصفها بمنصات مزدهرة ومفتوحة تمكّن المستهلكين وتساعد المطورين على بناء أعمال ناجحة.

• شركة آبل من جانبها شددت على أنها ستتعامل “بشكل بناء” مع هيئة المنافسة والأسواق لشرح كيف أن نهجها يعزز المنافسة والاختيار، مع ضمان حماية خصوصية المستهلكين وأمنهم.

يشار إلى أن هناك اهتماما متزايدا من جانب منظمي المنافسة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأماكن أخرى بعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، بما في ذلك شركتا آبل وغوغل، فيما خضع متجر غوغل بلاي لتحقيقات منفصلة من قبل سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وكذلك من قبل بريطانيا.