بريطانيا بصدد إصدار التأشيرة الإلكترونية لمواطني الإمارات والكويت وقطر وعمان

قالت بليندا لويس السفيرة البريطانية لدى دولة الكويت إنه سيتم الإعلان عن موعد تنفيذ قرار إصدار التأشيرة الإلكترونية للكويتيين خلال الأسابيع الأولى من عام 2023، حسب صحيفة القبس الكويتية.

4 دول

أعلنت لويس عن ذلك عندما سُئِلت عن آخر التطورات بشأن إعفاء الكويتيين من تأشيرات الدخول إلى بريطانيا حيث أكدت:

أن هذا القرار سيسهل الإجراءات على الكويتيين الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة لأغراض سياحية وغيرها، حيث لم يعد يتعين عليهم الذهاب إلى مركز التأشيرات البريطانية للحصول على تأشيرة

وأضافت أن إلغاء شرط التأشيرة للمواطنين الكويتيين الذين يقومون بزيارات قصيرة الأجل إلى المملكة المتحدة خلال عام 2023 يعكس روابط الصداقة والتجارة والتعاون الطويلة بين البلدين، فضلا عن تعزيز التقارب بينهما

يأتي ذلك ضمن برنامج جديد ستطلقه وزارة الداخلية البريطانية لإعفاء مواطني قطر وعُمان والإمارات والكويت من استخراج التأشيرات بالطرق الاعتيادية إلى استخراج تأشيرات إلكترونية.

بحسب هذا البرنامج، سوف يتوجب على الراغبين في الحصول على التأشيرة البريطانية تقديم طلباتهم إلكترونيا قبل 48 ساعة على الأقل من سفرهم

6 أشهر

وسوف يحصل مواطنو الدول الأربع المذكورة الراغبين بالقيام بزيارة سياحية أو زيارة عمل إلى بريطانيا على تأشيرات صالحة لمدة 6 أشهر كحد أقصى، علما بأن هذه الإجراءات لن تنطبق على أولئك الذين يودون الذهاب كطلاب أو للعمل في المملكة المتحدة وسيبقى برنامج التأشيرات القديم معتمدا في حالتهم. ومن المتوقع أن يساهم اعتماد هذا البرنامج الجديد في رفع عدد زائري بريطانيا من هذه الدول ما يعكس العلاقات القوية بين الجانبين.