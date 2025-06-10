بريبكو مِنت تُطلق ثاني عقار مُرمّز بعد بيع أول عقار بالكامل  

أعلنت “بريبكو مِنت” عن إطلاق ثاني عقار مُرمّز لها، والذي سيتم طرحه في 11 يونيو 2025. وتمثل هذه الخطوة تعزيزاً لثقة المستثمرين في مفهوم الملكية الجزئية للعقارات، وتجسد الابتكار العقاري والاستثمار القائم على تقنية البلوك تشين في دبي. ويأتي ذلك بعد النجاح التاريخي لأول عقار مُرمّز تم تمويله بالكامل خلال أقل من 24 ساعة،

العقار الجديد عبارة عن شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في “كنسينغتون ووترز”، بمدينة محمد بن راشد، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليون درهم إماراتي، تُعرض بسعر مخفّض مقارنةً بقيمتها السوقية المقدّرة والبالغة 1.875 مليون درهم، مما يمنح المستثمرين قيمة فورية ومكاسب مباشرة. ومن خلال ملكية جزئية تبدأ من 2,000 درهم إماراتي فقط، تواصل “بريبكو منت” مهمتها في جعل العقارات الفاخرة في متناول جيل جديد من المستثمرين.

وقالت أميرة سجواني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة بريبكو:

“أثبتت الاستجابة الإيجابية المذهلة لأول عقار مُرمّز لدينا أن المستثمرين مستعدون لنهج أذكى وأكثر سهولة في الاستثمار العقاري. ومع العقار المرمّز الثاني، نواصل كسر الحواجز التقليدية وتقديم فرص عالية الجودة لشريحة أوسع وأكثر تنوعاً. في بريبكو، مهمتنا هي فتح أبواب التملّك العقاري أمام الجميع، وهذه مجرد البداية.”

تم إطلاق “بريبكو مِنت” في 25 مايو 2025، كمبادرة مشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركة بريبكو، وبترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). وقد دخلت المنصة التاريخ من خلال تنفيذ أول صفقة عقارية مُرمّزة بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فاتحةً الباب أمام فئة أصول جديدة للمقيمين في دولة الإمارات.

وقد استقطب العقار الأول، وهو شقة من غرفتي نوم في “بزنس باي”، 224 مستثمراً من أكثر من 40 جنسية، بمتوسط استثمار بلغ 10,714 درهماً. وتم إدراج العقار بسعر 2.4 مليون درهم، أي أقل من تقييم دائرة الأراضي والأملاك البالغ 2.89 مليون درهم، وقد تم تمويله بالكامل خلال يوم واحد فقط، مما يعكس الطلب القوي على منتجات عقارية شفافة، مدعومة بالتكنولوجيا، وتمنح قيمة حقيقية.

كما أصدرت دائرة الأراضي والأملاك شهادات ملكية رمزية للمجموعة الأولى من المستثمرين، مما يمثل اعترافاً رسمياً بهذا الشكل الجديد من الملكية المعتمدة على البلوك تشين. وتمثل هذه الخطوة التنظيمية لحظة فارقة في ترسيخ مفهوم الترميز العقاري ضمن الإطار القانوني المتكامل لدبي.

يُدار مشروع ترميز العقارات ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع سلطة VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي Real Estate Sandbox. وتُدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، حيث تصدر رموز الملكية الآمنة على شبكة XRP Ledger، بينما يتولى بنك زاند (Zand Bank) دور الشريك المصرفي الرسمي، لضمان تكامل مالي قوي وآمن.

تستهدف “بريبكو منت” المستثمرين المتمكنين تقنياً، وجيل الألفية، والمشترين لأول مرة، وتتيح لهم تجربة ملكية رقمية للعقارات من خلال منصة إلكترونية يسهل الوصول إليها عبر الهاتف المحمول، مما يحوّل العقارات من فئة أصول تقليدية بطيئة الحركة وتحتاج لرأس مال كبير، إلى استثمارات مرنة، ومفتوحة أمام الجميع.

حالياً، تتوفر المنصة لسكان دولة الإمارات من حاملي بطاقة الهوية الإماراتية، ومن المتوقع أن تفتح أبوابها للمستثمرين الدوليين في المرحلة القادمة، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري.

تتلخص الفوائد الكبيرة للمستثمرين، فيما يلي:

الملكية الجزئية وتخفيف عوائق الاستثمار: يمكن للمستثمرين الآن شراء حصص جزئية من العقارات عبر الرموز الرقمية بحد أدنى 2000 درهم إماراتي (545 دولارًا أمريكيًا)، مما يسهل دخول سوق العقارات في دبي دون الحاجة لرأس مال كبير.

يمكن للمستثمرين الآن شراء حصص جزئية من العقارات عبر الرموز الرقمية بحد أدنى 2000 درهم إماراتي (545 دولارًا أمريكيًا)، مما يسهل دخول سوق العقارات في دبي دون الحاجة لرأس مال كبير. زيادة السيولة : تتيح العقارات الرقمية تداولًا وبيعًا أسرع بكثير من العقارات التقليدية بفضل منصات البلوكتشين، مما يسمح للمستثمرين بتصفية استثماراتهم بسرعة.

تتيح العقارات الرقمية تداولًا وبيعًا أسرع بكثير من العقارات التقليدية بفضل منصات البلوكتشين، مما يسمح للمستثمرين بتصفية استثماراتهم بسرعة. الشفافية والأمان : يتم حفظ جميع المعاملات وسجلات الملكية على تقنية البلوكتشين، مما يوفر سجلًا شفافًا ودقيقًا ويقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز ثقة المستثمرين.

يتم حفظ جميع المعاملات وسجلات الملكية على تقنية البلوكتشين، مما يوفر سجلًا شفافًا ودقيقًا ويقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز ثقة المستثمرين. إمكانية الوصول العالمية : تجذب هذه المبادرة مستثمرين دوليين، ومع أنها مقتصرة حاليًا على حاملي الهوية الإماراتية في المرحلة التجريبية، إلا أنها ستتوسع عالميًا.

تجذب هذه المبادرة مستثمرين دوليين، ومع أنها مقتصرة حاليًا على حاملي الهوية الإماراتية في المرحلة التجريبية، إلا أنها ستتوسع عالميًا. الفعالية من حيث التكلفة: يمكن أن تقلل المنصات الرقمية مثل “Prypco Mint” رسوم المعاملات إلى 2% فقط من رسوم دائرة الأراضي والأملاك، مقارنةً بـ 4% للمعاملات التقليدية، كما أن العقود الذكية تقلل التكاليف الإدارية.

يمكن أن تقلل المنصات الرقمية مثل “Prypco Mint” رسوم المعاملات إلى 2% فقط من رسوم دائرة الأراضي والأملاك، مقارنةً بـ 4% للمعاملات التقليدية، كما أن العقود الذكية تقلل التكاليف الإدارية. التنويع ومرونة المحفظة : يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم بامتلاك حصص في عقارات متعددة في قطاعات مختلفة (سكنية، تجارية، فندقية)، مما يوزع المخاطر ويتيح مرونة أكبر في تخصيص الاستثمارات.

يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم بامتلاك حصص في عقارات متعددة في قطاعات مختلفة (سكنية، تجارية، فندقية)، مما يوزع المخاطر ويتيح مرونة أكبر في تخصيص الاستثمارات. توسع السوق : من المتوقع أن يمثل الاستثمار في العقارات المُرمَّزة 7% من معاملات دبي العقارية بحلول عام 2033، بقيمة سوقية تقدر بـ 60 مليار درهم إماراتي.

من المتوقع أن يمثل الاستثمار في العقارات المُرمَّزة 7% من معاملات دبي العقارية بحلول عام 2033، بقيمة سوقية تقدر بـ 60 مليار درهم إماراتي. ريادة الابتكار والدعم التنظيمي: ترسخ هذه المبادرة مكانة دبي كشركة رائدة عالميًا في تكنولوجيا العقارات والبلوكتشين، مدعومة بإطار تنظيمي قوي يشمل دائرة الأراضي والأملاك، وهيئة تنظيم سوق العقارات (VARA)، والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.