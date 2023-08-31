ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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بروج توزع أرباحاً مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت شركة بروج “بي ال سي”، عن موافقة المساهمين على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم “650 مليون دولار”، عن النصف الأول لعام 2023، بما يعادل 7.9 فلس للسهم الواحد، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية، وفقا لـ وام.

وتشمل هذه الدفعة المساهمين الذين اشتروا أسهم “بروج” حتى تاريخ 7 سبتمبر 2023، وتعتبر هذه الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية المتوقعة للسنة المالية 2023 والتي تبلغ 4.8 مليار درهم “1.3 مليار دولار”.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لـ “بروج”: “نعلن اليوم عن موافقة المساهمين على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم (650 مليون دولار)، ونؤكد التزامنا بدفع 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) كتوزيعات أرباح لعام 2023 في الوقت الذي نواصل فيه تقديم عوائد استثنائية لمساهمينا من خلال حلولنا المبتكرة والمتميزة”.

وأضاف: ” تستمر الشركة في تحقيق تدفقات وتحويلات نقدية قوية والمحافظة على ميزانية عمومية قوية بما يمكننا من توزيع أرباح كبيرة من خلال الدورة على مساهمينا، على الرغم من بيئة السوق المليئة بالتحديات بشكل عام”.

وفي تقريرها المالي للنصف الأول من العام 2023، أعلنت “بروج” عن تحقيقها إيرادات بلغت 10.3 مليار درهم “2.8 مليار دولار”، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3.6 مليار درهم “978 مليون دولار”.

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