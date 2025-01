أعلنت “بروبرتي فايندر” عن إطلاق برنامج هادف لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين في السوق العقارية بدولة الإمارات العربية المتحدة باسم ” She For She Empowered by Property Finder”، وهي برنامج فريد من نوعه ومتاح لجميع المهنيات الطموحات المتخصصات في المجال العقاري، ويجمع نخبة من أهم الخبيرات المتمرسات في هذا المجال بهدف بناء الجيل المقبل من القيادات النسائية في القطاع العقاري.

ويشير تقرير الفجوة بين الجنسين 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف تستغرق 115 سنة للوصول إلى المساواة بين الجنسين، فعلى الرغم من زيادة نسب تعيين النساء في مناصب قيادية ضمن دول المنطقة من 33.3% في عام 2016 إلى 36.9% في العام 2022، فإن هذا التقدم تباطأ خلال فترة جائحة كورونا، إذ بلغت معدلات التوظيف 35% في العامين 2019 و2020، وارتفعت إلى 36% في العام 2021. وفي القطاع العقاري، تشغل النساء 29% فقط من المناصب القيادية في القطاع حول العالم، أي أقل من جميع القطاعات الأخرى المدرجة في التقرير.

وستتولى لجنة متخصصة لاختيار 20 متقدمة لإجراء مقابلات شخصية، يتم بعدها قبول 10 مرشحات من بينهن للمشاركة في البرنامج، تحصل كل منهن على شهادة بمشاركة بمجرد إتمام البرنامج. وفضلًا عن ذلك، فقد وقعت سفيرات برنامج She For She من “بروبرتي فايندر” مذكرة تفاهم تؤكد التزامهن بنشر الوعي حول البرنامج ومبادراته وأهدافه، إلى جانب الالتزام بدعم التغيير لجعل السوق العقارية الإماراتية أكثر مساواة بين الجنسين .

وتلتزم “بروبرتي فايندر” بتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع العقاري في المنطقة من خلال تحسين تمثيل المرأة في المناصب القيادية، فقد ثبتت مدى كفاءة مشاركة المرأة إلى جانب الرجل في اتخاذ القرار في تقديم وجهات نظر أكثر تنوعًا وتحسين مستويات الإبداع والابتكار وتنويع حوض المواهب والكفاءات المتاحة، وتقليل النزاعات وتحسين عملية اتخاذ القرار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

وفي هذا السياق، قالت سيفجي غور، الرئيس التنفيذي للتسويق لدى “بروبرتي فايندر”: “نعتقد أنه من الممكن تحسين سوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع، وسيكون لمنصة She For She تأثير كبير باعتبارها المنصة الأولى التي بنتها النساء من أجل الجيل المقبل من النساء، وستتيح لنا مشاركة قصص قياداتنا الملهمات والاستفادة من معارفهن وخبراتهن في إلهام غيرهن من النساء وتعزيز ثقتهن من أجل تحقيق أقصى إمكاناتهن.

ومن المقرر أن يستمر برنامج بناء القدرات لستة أشهر، ويشمل برامج التوجيه والإرشاد والتدريب المكثف، تحت إشراف نخبة من الخبيرات من أصحاب الكفاءة العالية والخبرة الطويلة، الذين سيواجهون المشاركات ويساعدونهن في تخطي التحديات الشائعة في القطاع، وكيفية التعامل مع التغييرات وسط بيئة الأعمال المتسارعة.

وتهدف مبادرة SheForShe لدعم مجموعة من القياديات المتميزات اللواتي يحدثن تأثيرًا ملموسًا في القطاع، من خلال مشاركة قصصهن لإلهام الآخرين، وتوفير منصة تسمح لهن بنقل خبراتهن إلى الجيل المقبل من القياديات.

وتترأس سيفجي غور الرئيس التنفيذي للتسويق لدى “بروبرتي فايندر” الحملة، التي يشارك فيها سفراء ومشرفون من بينهم أليسيا شجلوفا، الرئيس التنفيذي لشركة “داشا للوساطة العقارية”، وسافورا أباسنيا الشريك والمدير العام لشركة “أستون بيرل”، وكيكا بافيس المدير العام لشركة “إم دي للوساطة العقارية”، وليندا مولدون مالكة مديرة شركة “أوربان نيست”، وويندي ستابلتون مدير عام “هانت أند هاريس”، ولويز هيتلي المالكة والمديرة العامة لشركة “إكسكلوسيف لينكس للوساطة العقارية”، ونتاليا موزاليفا المديرة العامة لشركة “ريبابليك للوساطة العقارية”، وحنان جنحو المديرة العامة لشركة “الامارات العقارية”، وزهرة باخوس مديرة الحسابات الرئيسية لدى “بروبرتي فايندر”.

وهنا نستعرض مقتطف من كلمات سفيرات مبادرة She For She

كيكا بافيس، المدير العام لشركة “إم دي للوساطة العقارية: “إنه لشرف عظيم أن أشارك في حملة ’She For She‘ من بروبرتي فايندر، فهي تمثل حافزًا كبيرًا بالنسبة لي، وأود أن أشكر جميع النساء اللواتي مهدن الطريق أمامي للنجاح في القطاع، وأنا حريصة على رد العطاء والقيام بالمثل لنساء أخريات”.

لويز هيتلي، المالكة والمديرة العامة لشركة “إكسكلوسيف لينكس للوساطة العقارية”: “لدي قناعة راسخة بأنه من واجب النساء دعم بعضهن البعض، وأنا فخورة بالمساهمة في هذه المبادرة المهمة، وأتطلع لمشاركة تجاربي وخبراتي مع المتدربات، ومساعدتهن على التقدم والنمو خلال عملهن في مجال العقارات”.

حنان جنحو المديرة العامة لشركة “الامارات العقارية”: “يعتمد القطاع العقاري بطبيعته على التواصل والتعاطف، وهي مهارات تمتلكها المرأة بالفطرة، وأنا متحمسة للقيام بدوري في توجيه وإرشاد المواهب الشابة ومنح النساء الفرصة للوصول الى اعلى المناصب والعثور على فرص مجزية فيه كما فعلت أنا”.

الجدول الزمني:

يمكن للمرشحات المهتمات التسجيل عبر: https://forms.gle/4AZ3TnFmKsWPAu1d9

سيتم فتح باب تقديم الطلبات اعتبارًا من 8 مارس 2023 احتفالًا باليوم العالمي للمرأة

الموعد النهائي لقبول الطلبات هو يوم 30 مارس 2023

تستغرق عملية التقييم ثلاثة أسابيع، وسيتواصل ممثل عن شركة “بروبرتي فايندر” مع المتقدمات الناجحات للبدء بمقابلة المشرفين. يبدأ البرنامج في الربع الثاني من العام الجاري.