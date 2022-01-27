برنت يلامس 90 دولارا بفعل توترات أوكرانيا والشرق الأوسط

لامست أسعار مزيج برنت 90 دولارا خلال التعاملات، الأربعاء، مدفوعة بشح الإمدادات وتصاعد التوتر في أوكرانيا والشرق الأوسط بحسب وكالة الاناضول.

وبحلول الساعة 16:05(ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياس تسليم أبريل/نيسان عند 88.86 دولارا للبرميل، بارتفاع 1.68 دولارا أو بنسبة 1.93 بالمئة. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس/آذار، 1.78 دولارا أو بنسبة 2.08 بالمئة، لتتداول عند 87.38 دولارا للبرميل.

وخلال التعاملات، صعد مزيج برنت إلى 89.23 دولار للبرميل، واقترب الخام الأمريكي من 88 دولارا، لأعلى مستوى للخامين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014. وتغلبت مخاوف الإمداد وتصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، وكذلك تهديدات الحوثيين للسعودية والإمارات، على تأثيرات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية واتساع تفشي متحور أوميكرون.

والأربعاء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يناير/كانون الثاني الجاري. والزيادة جاءت مخالفة لتقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بحوالي 700 ألف برميل. وفقا للبيانات الجديدة، زادت المخزونات الأمريكية من البنزين، أيضا، بمقدار 1.3 مليون برميل، بأقل من تقديرات محللين توقعوا ارتفاعها بحوالي 2.5 مليون برميل. وتعكس الزيادة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة الصعوبات التي يواجهها أكبر اقتصاد في العالم مع تسارع تفشي المتحور “أوميكرون”.