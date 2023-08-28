أمازون تطلق برنامجاً جديداً لتمكين الكوادر الإماراتية

أطلقت شركة أمازون الإمارات “برنامج أمازون لقادة المستقبل” (إنجاح)، وهي مبادرة رئيسية لإعداد القادة، صُمِّمَت خصيصاً لتسريع النمو والتقدم الوظيفي للكوادر الإماراتية في أمازون وتأهيلهم للمناصب القيادية، وسينطلق البرنامج الجديد تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية.

ويسهم “إنجاح” الذي يقام على مدار عامين، في دعم تطوير المواهب وتزويد الموظفين الإماراتيين بمعرفة متعمقة حول فرص الأعمال المتنامية في أمازون وتسريع تقدمهم الوظيفي.

وقال رونالدو مشحور نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نواصل في أمازون الاستثمار في بناء قادة المستقبل الذين تجمعنا معهم رؤية مشتركة تتمثل في بناء الشركة الأكثر تركيزاً على العملاء في العالم، وسيسهم برنامج “إنجاح” في تمكين المواهب الإماراتية لإطلاق قدراتها في الابتكار، طورنا هذا البرنامج خصيصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مساعينا إلى دعم رؤية “نحن الإمارات 2031″ التي تهدف إلى مواصلة المسيرة الطموحة لتقدم الدولة نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي وتعزيز الرفاهية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري”.

ومن جهته قال بيكرام واليا مدير الموارد البشرية في أمازون: “نحن متحمسون لإطلاق برنامج “إنجاح” لإعداد كوادر مؤهلة من القادة الإماراتيين بمن فيهم القيادات النسائية. لقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في الوصول إلى قوة عاملة متوازنة بين الجنسين، وقد صُمِّم هذا البرنامج مع مراعاة أهداف إستراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات.