إقفال طرح فبراير 2023 لبرنامج صكوك السعودية المقومة بالريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين التابع تنظيمياً لوزارة المالية السعودية عن انتهائه من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير/شباط 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 3.713 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.657 مليارات ريال (ثلاثة مليارات وستمئة وسبعة وخمسون مليون ريال).

وبحسب البيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.225 مليارات ريال (ثلاثة مليارات ومائتين وخمسة وعشرين مليون ريال) لصكوك تُستحق في العام 2031، وبلغت الشريحة الثانية 433 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2037.

وأوضح المركز إكماله لتمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق للعام 2023، والاستمرار -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل؛ وذلك لتعزيز وجود السعودية في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.