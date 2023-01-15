برنامج سكني: 149 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول في 2022

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان السعودية، اليوم الأحد، عن استفادة 148.876 أسرة سعودية في العام 2022 من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 158.855 أسرة سعودية.

وأوضح البرنامج الحكومي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء في إطار سعيه إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70 بالمئة بحلول العام 2030.

وأضاف أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول التي يوفرها للمستفيدين في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 بلغ 10.404 أسرة سعودية، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في ذات الشهر 9422 أسرة سعودية.

ويتيح “سكني” باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، وباقة الإيجار، وباقة الأثاث، وباقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً النظر إلى أنها تأتي إيماناً من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

ويُقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج سكني تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر مناسب ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، وذلك سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70 بالمئة بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030.