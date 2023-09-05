السعودية: إطلاق برنامج “دوم” وعروض حصرية لموظفي القطاع الحكومي

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، برنامج الولاء الوظيفي “دوم” الذي يقدّم باقة من العروض الحصرية لموظفي القطاع الحكومي، من خلال أكثر من 2500 مزوّد خدمة في جميع مناطق السعودية، ويستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كلمته خلال الحفل، أن برنامج الولاء الوظيفي “دوم”، يأتي في إطار توجهات القيادة الرشيدة بتطوير القطاع الحكومي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في استثمار وتطوير رأس المال البشري، وتفعيلاً لإستراتيجية الوزارة الداعمة للجهات الحكومية.

انجازات قطاع الخدمة المدنية 2022

استعرض الوزير الراجحي، أبرز المنجزات التي تحققت في قطاع الخدمة المدنية، ومن ذلك تنفيذ أكثر من مليون عملية على منصة مسار خلال عام 2022 لدعم وتطوير الموارد البشرية في الجهات الحكومية، حيث استفاد منها أكثر من 600 جهة حكومية، وأكثر من 4.3 مليون مستفيد، كما عملت الوزارة على رفع مؤشر الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، إضافة إلى العمل على قياس أداء موظفي الجهات الحكومية بشكل إلكتروني، موضحاً أن من بين تلك المنجزات إطلاق النظام المركزي للمعلومات الوظيفية في القطاع العام، وبرنامج التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة، وتطبيق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وكذلك تطوير نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية.

ما هو برنامج الولاء الوظيفي “دوم”؟

يقدم برنامج دوم عروض حصرية لموظفي القطاع الحكومي.

الاستفادة من أكثر من 2500 مزوّد خدمة في جميع مناطق المملكة

يستفيد من دوم أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة.

يمكن تنزيل التطبيق Doam – دوم من منصة أبل لأجهزة أيفون، أو لـ أندرويد من غوغل بلاي.