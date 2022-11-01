برنامج دبي بلينغ على منصة نتفليكس، مظاهر ثراء مزيف

بدأت منصة “نيتفليكس” ببث برنامج الواقع “دبي بلينغ” الذي يلقي الضوء عن هوس أناس بمظاهر وهمية وشعور واهم بالشهرة، لعل أفضل ما يقال عن “دبي بلينغ” هو أنه بحلول نهاية الحلقة الأولى، ستشعر بالشفقة على المشاركين فيه ورغبتك بالتواصل معهم، ومعانقتهم، وأخبراهم أن الأمور ستكون على ما يرام.

هو ليس خطأهم أنه بالنسبة للبعض منهم، فحياتهم المهنية وسمعتهم ومستقبلهم كلها في حالة يرثى لها. حقاً، ليس كذلك. لقد اعتقدوا بصدق أن البرنامج سيدفعهم إلى المسرح العالمي ويصنع منهم نجوماً عالميين.

انها كلها أخطاء من تلك الناس الرهيبة في “نيتفليكس” الذين لديهم خطة كبرى لدبي-لقد وجدوا 10 أشخاص من السكان المحليين المطمئنين لمساعدتهم. لسوء الحظ، من المرجح أن يكون هناك نقص في التعاطف.

أحد الجوانب الأكثر غرابة من البرنامج الذي بدأ على “نيتفليكس” في 27 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم هو أن غالبا ما يصف المشاركون فيه نوع الأشخاص الذين لا يرتبطون بهم، قبل التحول إلى تلك الشخصيات بالذات. والتي بدأت مع دانيا محمد وهي تقول لنا: “مرآتي يا مرآتي من هو المزيف منهم؟

يلخص هذا إلى حد كبير الحلقة الأولى، حيث يواجه بقية المشاركين تحدي دانيا بسرعة. أولاً، الوكيلة العقارية زينة خوري، التي تروي الكثير من الحلقة الأولى. إذ تقول إنها كانت “جزءاً من الفريق الذي أسس قصر فيرساتشي دبي”.

إذا بحثت عن “زينة خوري قصر فيرساتشي دبي” على جوجل، تجد في القائمة الرابعة شقة من ثلاث غرف نوم رائعة المظهر مقابل 300 ألف درهم إماراتي سنويا. مقابل 2,237 قدم مربع يبدو الإيجار غاليا ولكن هناك “شرفة كبيرة.”كما تنبهنا زينة نفسها”، فانتبه.

من بين الأغنياء، بعضها أصيل، وبعضها مزيف. بالعودة إلى التحدي، المرحلة التالية ستكون مع إبراهيم الصمدي. “اعرف حدودك لأنك لا تستطيع العبث معي”، يعلنها صراحة. ثم يضيف، “بالنسبة لصافي ثروتي، نتحدث عن أكثر من 90 مليون دولار”.

غريب، منذ أسبوع واحد فقط أرسل فريق العلاقات العامة الخاص به وثائق مختلفة إلى “أرابيان بزنس” لإثبات أن لديه 50 مليون دولار. كان أسبوعا سيئا بشكل واضح. أما بالنسبة لتلك الوثائق، فقد أظهرت إيرادات لشركاته التي ارتفعت بقيمة 22.5 مليون دولار العام الماضي.

إذا سلمنا بقيمة الـ 90 مليون دولار، بناء على نسبة سعر/أرباح عالية تبلغ 9، فهذا يعني أنه يحقق ربحاً بقيمة 10 ملايين دولار من إيرادات 22.5 مليون دولار. إما أنه مارك زوكربيرج الجديد، أو أنه مليء بالثقة في إدارة مخاطر المؤسسات. انها الرياضيات.

لكي نكون منصفين مع إبراهيم, فهو حصل على ضرب تحت الحزام بشكل غير عادل على الشاشة من لجين عضاضة، بعد موعد كارثي. تسرق أم إبراهيم “المبهجة” أضواء البرنامج من خلال اقتراح أن لجين “محبة للمال” انها لا تمزح.

الغريب أن الكثير من وقت الحلقة الأولى كان مكرساً لنضالات صفا صديقي. تشمل الصراع على العثور على مساحة أكبر في خزانة الملابس داخل غرفة نومها مع زوجها والتساؤل عن امكانية شراء الفيلا المجاورة في “نخلة جميرا” وربطها بفيلتها الحالية من خلال نفق تحت الأرض.

صفا هي واحدة من النجوم العشرة المشاركين في البرنامج، لكن زوجها فهد الذي طالت معاناته هو الذي تشعر بنضالاته حقا. إذا كان هناك شخص يستحق برنامج خاص به فهو فهد.

على أي حال، نعود إلى التحدي….وتقديم حجة قوية للفائز في الحلقة الأولى هي فرحانة بودي.

في المرة الأولى التي تظهر فيها على الشاشة، تسأل نفسك “فرحانة من”؟ وفي النهاية يصبح سؤالك “فرحانة لماذا”؟ هي تقول:”أشعر أنني مجتهدة في العمل”.

من المفترض أن هذه ليست نفس فرحانة التي قالت لصحيفة “جلف نيوز” في مقابلة أجريت معها مؤخرا: “أمارس تمارين البيلاتس، ثم التمارين في صالة الألعاب الرياضية خلال النصف الأول من يومي. ولكن قبل كل ذلك أقوم بإزالة السموم من نظامي بكوب من العصير الأخضر متبوعا بكوب من الماء مع بذور الشيا المنقوعة طوال الليل. أنا أحب جدا عصائر التخلص من السموم”.

تدخل فرحانة في صف مناسب للفتيات مع لجين في نهاية الحلقة الأولى, حول شيء مثير للاهتمام حقا نسينا تفاصيله تماما.

يأخذ دي جي كريس فايد أيضا التحدي “المزيف” منذ البداية، يعود من أستراليا بعد عطلة استمرت خمسة أسابيع مع زوجته وأطفاله على متن طائرة خاصة.

هذه في الواقع رحلة يستحيل تحقيقها دفعة واحدة على متن طائرة خاصة. يجب أن يكون هناك العديد التوقفات للتزود بالوقود في أماكن مثل تشيناي وجاكرتا، لكن المنتجين لحسن الحظ يجنبوننا التفاصيل.

فجأة يقول فايد “هل أنا مليونير؟ نعم. لكن ليس من الواضح من الذي طرح السؤال. ربما الطيار؟

إذا أردنا تسليط الضوء على الحلقة الأولى، فإن التطور الرائع في الحبكة يأتي في النهاية. عندما تشاهد دبي بلينغ على نيتفليكس، فإنه يظهر أن الحلقة الأولى هي لمدة 46 دقيقة و27 ثانية. وقبل 54 ثانية تنتهي بعرض أسماء طاقم العمل.

فجأة، بعد كل هذه الضجة، انتهى كل شيء. وبأكثر من طريقة.