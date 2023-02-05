برنامج خادم الحرمين يوقف الابتعاث إلى روسيا

كشف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التابع لوزارة التعليم السعودية، عن إيقاف الابتعاث إلى روسيا الاتحادية بعد أن كانت ضمن الدول الـ 15 المحددة للابتعاث.

وكشف مركز خدمات الابتعاث في وزارة التعليم، بحسب وسائل إعلام سعودية، أن دول الابتعاث المتاحة في برنامج خادم الحرمين الشريفين 14 دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وإيطاليا، والهند، وماليزيا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وهولندا، وسويسرا، وأستراليا.

ويبلغ عدد الجامعات المعتمدة لابتعاث السعوديين 491 جامعة في 247 مدينة في الدول الـ14 المتاحة، وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بـ144 جامعة في 84 مدينة، تلتها الصين بـ75 جامعة في 24 مدينة، ثم بريطانيا بـ69 جامعة في 34 مدينة، وألمانيا بـ34 جامعة في 18 مدينة، ثم فرنسا بـ32 جامعة في 12 مدينة، فأستراليا بـ28 جامعة في 15 مدينة، تلتها إيطاليا بـ27 جامعة في 10 مدن، ثم سويسرا بـ20 جامعة في 14 مدينة، وهولندا بـ15 جامعة في 14 مدينة، وكوريا الجنوبية بـ14 جامعة في خمس مدن، وجاءت اليابان بـ13 جامعة في خمس مدن، ثم ماليزيا بتسع جامعات في ست مدن، فالهند بثماني جامعات في خمس مدن، وأخيراً سنغافورة بثلاث جامعات في مدينة واحدة، فيما كانت روسيا تضم 10 جامعات للابتعاث في أربع مدن.