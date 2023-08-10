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Posted inأخبار أريبيان بزنس

حساب المواطن السعودي يودع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة أغسطس

بدأ برنامج حساب المواطن في إيداع دفعة أغسطس 2023

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برنامج حساب المواطن

أودع برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم الخميس، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس/آب للمستفيدين المكتملة طلباتهم وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1827 ريال.

وأضاف الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج الحكومي في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76 بالمئة، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 699 ألف مستفيد، مشكلين 24 بالمئة من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

ويهدف برنامج حساب المواطن -وهو برنامج تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبدأ في ديسمبر/كانون الأول 2017- إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المادي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

ويقدم البرنامج الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال (80 دولاراً) فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال (800 دولار).

بعد ساعات..إيداع حساب المواطن للمستفيدين..و 4 خطوات للاستعلام
بعد يومين .. إيداع دفعة 69 من حساب المواطن مشمول بالدعم الإضافي
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