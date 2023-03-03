برنامج جديد لتوثيق الزواج المدني في رأس الخيمة

دعماً لجهود رأس الخيمة بترسيخ مكانتها كوجهة زفاف عالمية المستوى، كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اليوم عن برنامج لتوثيق الزواج الأول من نوعه، المبادرة التي ستوفر تسهيلات واسعة في إجراءات تنظيم حفلات ومراسم الزفاف في الإمارة. ويأتي إطلاق البرنامج على هامش النسخة 11 من مؤتمر “إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف” المقام في “مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات” بمشاركة واسعة من أبرز منظمي حفلات الزفاف وشركات تنظيم الفعاليات في العالم.

وبفضل البرنامج، سيتسنى لمنظمي حفلات الزفاف المحليين والعالميين الاستفادة من منصة تعلم إلكتروني ستطلقها الهيئة قريباً لتغدو متجراً شاملاً يتيح للشركات تنفيذ كافة إجراءات الزواج المدني بسهولة. وسيتيح البرنامج أيضاً للشركات مرونة أكبر في الحصول على التراخيص اللازمة، وإجراءات تنظيم الفعاليات، والحصول على الدعم التجاري من الفنادق المعتمدة من قبل المنصة. وتتيح المنصة للشركات فهماً أعمق لإجراءات ومراسم الزواج المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرصة الحصول على أذون الزواج سريعاً والوصول إلى باقة من الموارد تتيح لهم تنفيذ كافة الإجراءات المتوافقة مع اللوائح المحلية.

بهدف تعزيز الوعي بالمواقع والوجهات المميزة التي تحتضنها إمارة رأس الخيمة، ستوفر هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لشركات تنظيم الفعاليات المعتمدة معلومات شاملة عن الوجهات الفريدة الغنية بالإطلالات الرائعة، وتشمل هذه الوجهات جزيرة الحمرا ومنتزة منصة المشاهدة في جبل جيس وقلعة ضايا ومخيم سونارة الوادي ومزرعة التمور ومزرعة لآلئ السويدي.

وبالتوازي مع البرنامج، أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة باقات شاملة للأزواج ومنظمي حفلات الزفاف والوجهات المعتمدة لتنظيم حفلات الزفاف. وتشمل الباقات خدمات مجانية وأسعاراً مخفّضة وتسهيلات في المطار لرحلات الطيران العارض. وبغرض توفير مزيد من السهولة، كشفت الهيئة عن إلغاء أي تصاريح كانت مخصصة لهذا الغرض في السابق.

وتنسجم المبادرة كلياً مع المرسوم بقانون اتحادي الذي أصدرته دولة الإمارات مؤخراً بشأن الأحوال الشخصية المدنية للأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة والمسافرين من ذوي المعتقدات المختلطة، وبإمكان المخطوبين تقديم طلبات الزواج عبر الإنترنت من خلال موقع حكومة رأس الخيمة، وستضمن المحاكم التزام مراسم الزفاف لشروط تسجيل الزواج وإجراءاته وفقاً لمبادئ القانون المدني. وعند الحصول على الموافقة، سيتم إعلام المخطوبين عبر البريد الإلكتروني لتأكيد موعد المراسم.

وفي هذا السياق، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: “نشهد اليوم انطلاقة فصل جديد في رحلة رأس الخيمة لتصبح وجهة عالمية رائدة لحفلات الزفاف. ولا شك أن برنامج شهادة تنظيم حفلات الزفاف سيتيح لشركات تنظيم الفعاليات فهماً أعمق للقوانين المحلية، فيسهل أمامها تنظيم حفلات الزفاف في رأس الخيمة. ولأننا الوجهة السياحية السباقة في تسهيل عمل شركات تنظيم حفلات الزفاف، يسرنا في رأس الخيمة دفع نمو قطاع تنظيم الفعاليات في المنطقة عبر هذه المبادرة”.

ومع استقبال إمارة رأس الخيمة لنحو 1.13 مليون زائر خلال العام 2022، ودخولها قائمة مجلة تايم لأفضل الوجهات في العالم للعام ذاته، وقائمة أفضل الوجهات التي ينبغي زيارتها في عام 2023 لموقع سي إن إن ترافيل، تواصل الإمارة تقدمها اللافت لترسيخ موقعها كوجهة زفاف فريدة وجذابة. وتتفرد الإمارة بموقع مثالي يتوسط شرق العالم وغربه.

أما المناظر الطبيعية الخلابة في رأس الخيمة، فتمنح منظمي الحفلات والأزواج البيئة الرائعة لتنظيم حفلات بهيجة مع إطلالات مذهلة على التضاريس المتنوعة التي تشمل الصحاري الذهبية الشاسعة، وسلاسل الجبال المهيبة، والشواطئ المتلألئة الممتدة لمسافة 64 كيلومتراً. ويتوج ذلك امتلاك الإمارة لتقاليد الضيافة الراسخة وقاعات الزفاف الأسطورية والتجارب الترفيهية عالمية المستوى. وتمتلك إمارة رأس الخيمة محفظة فنادق عالمية المستوى توفر أكثر من 8000 غرفة وجناح ممهورة بتوقيع عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية مثل مجموعة فنادق “انتركونتيننتال” و”موفنبيك” و”هيلتون” و”أكور”و”راديسون” و”ريكسوس” و”روتانا” و”ريتز كارلتون” والعديد من الفنادق الأخرى.