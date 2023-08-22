دبي تطلق برنامج تنمية المواهب الوطنية 2023

أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، اليوم برنامج تنمية المواهب الوطنية 2023، المسمى اختصاراً (20 اكسيل – 20Xel)، وهو برنامج استشرافي لتدريب وتطوير قدرات الجيل القادم من المواهب الإماراتية في مجالات التجارة والأعمال اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد.ويحظى البرنامج بأولوية استثنائية من المجموعة ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي.



البرنامج مفتوح للخريجات والخريجين من جميع التخصصات. وسيحصل المشاركون على دبلوم في إدارة سلاسل التوريد الدولية من كلية روتردام للإدارة الهولندية المرموقة، بالإضافة إلى التدريب العملي والتوجيه من مرشدين ذوي خبرة في “دي بي ورلد”.

ويعد برنامج تنمية المواهب الوطنية ركيزة أساسية لجهود التوطين التي تبذلها المجموعة والتي تلتزم بجذب المواهب الإماراتية ورعايتها.



وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): “يسعدنا أن نعلن عن بدء التسجيل للخريجين الإماراتيين في برنامج تنمية المواهب الوطنية (20 اكسيل – 20Xel) 2023، لتطوير مسيرتهم المهنية معنا، وتنبع مبادئ هذا البرنامج من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. هذه الرؤية الشاملة مبنية على التزام ثابت بالتميز والإبداع وتعزيز نموذج مستنير للتقدم، ويتمثل هدفنا الأساسي في المساهمة بفعالية في الحفاظ على مكانة دبي الرائدة كوجهة استثمارية عالمية، متجاوزة دورها السابق كوجهة إقتصادية إقليمية.”



وأضاف: “يتمثل محور هذه الرؤية في التركيز المستمر على رعاية المواهب الإماراتية وتعزيز التنمية المستدامة. إننا نستثمر بقوة في اقتصاد المعرفة، وفي المواهب الإماراتية المتميزة. ومن خلال هذا البرنامج ، نسعى إلى تمكين وتنمية مجموعة من القادة الاستثنائيين الذين سيلعبون أدوارًا أساسية في تشكيل المستقبل واستمرار الازدهار والدخول في حقبة جديدة من النمو.”



وسيركز البرنامج على مبادئ المجموعة الخمسة المتمثلة في: التعاون، وخلق النمو، والتكيّف والتطوّر ، ومنح الأولوية للمتعاملين، وبناء مستقبل أفضل، حيث استطاعت المجموعة تحقيق الريادة في مجتمع مشغلي الموانئ والهيئات التجارية ولعبت ولازالت تلعب دوراً مهماً في تطوير دولة الإمارات واقتصادات الدول التي تعمل فيها.

ويتألف البرنامج من أربع مراحل، وتمثل المرحلة الأولى جزءاً من المرحلة التأسيسية، حيث سيشمل برنامج تنمية المواهب الوطنية ثلاث مراحل أخرى مستقلة: وهي المرحلة تشغيلية والمرحلة تطويرية والمرحلة القيادية، وستتوفر الفرص أمام المتقدمين للحصول على دبلوم دولي في إدارة سلاسل التوريد من كلية روتردام للإدارة المعترف بها كواحدة من أرقى كليات الأعمال في أوروبا.

وإلى جانب برنامج تنمية المواهب الوطنية، هناك برامج أخرى تهدف إلى دعم طموحات الشباب في دولة الإمارات تنفذها المؤسسة، منها برنامج “فرصة للتدريب المهني”، وبرنامج “الرواد” التدريبي المخصّص للمواطنين، والذي يهدف إلى إعداد مجموعة من قادة القطاع في مختلف وحدات الأعمال، وبرنامج “تأهيل” للمنح الدراسية المخصصة للطلبة المواطنين طوال فترة دراستهم، والتي تنتهي بعد التخرج بالتوظيف في المجموعة، وبرنامج “بداية” الصيفي الذي يعرّف الطلبة المواطنين في المرحلتين الثانوية والجامعية بفرص العمل في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).