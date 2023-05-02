برنامج تدريبي سعودي ينتهي بالتوظيف

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، حديثاً، عن بدء التقديم على برنامج “نخب” التدريبي المنتهي بالتوظيف في الصندوق الصناعي ضمن مساراته الثلاثة التي تشمل نخب المهندسين، ونخب الائتمان، ونخب دراسات السوق وذلك ابتداءً من 1 مايو/أيار 2023 وحتى 8 يونيو/حزيران 2023.

ويهدف برنامج “نخب” التدريبي المنتهي بالتوظيف إلى تقديم تدريب مُكثّف موجّه إلى الكفاءات الوطنية حديثي التخرج من مرحلتَي البكالوريوس والماجستير؛ تلبيةً لاحتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي، حيث أطلق الصندوق برنامج “نخب” في العام 2019، وبلغ إجمالي المستفيدين من مساراته الثلاثة 154 مستفيداً ومستفيدةً، منهم 54 خلال 2022.

يُعلن #الصندوق_الصناعي عن إطلاق التسجيل في برنامج #نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف في الصندوق الصناعي، لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير.



التقديم متاح حتى 8 يونيو 2023م.



تقدَّم الآن: https://t.co/WqsLJvgzUV#مكّن_مستقبلك — الصندوق الصناعي | SIDF (@SIDFSA) May 1, 2023

ويُنفّذ برنامج “نخب” بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة، حيث يحصل الملتحق بالبرنامج على مزايا عديدة أبرزها مكافأة شهرية، وتأمين طبي للمتدرب ووالديه، بالإضافة إلى بدل سكن وبدل نقل، وكذلك مكافأة أداء سنوية وغيرها من المزايا، فضلاً عن اكتساب الخبرات المهنية وصقل المهارات.

ودعا صندوق التنمية الصناعية السعودي حديثي التخرج من مرحلتَي البكالوريوس والماجستير إلى التقدم لبرنامج “نخب” التدريبي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق (SIDF.gov.sa).

ويأتي برنامج “نخب” التدريبي امتداداً لجهود صندوق التنمية الصناعية السعودي وخبراته المتراكمة، التي تزيد على 49 عاماً في مجال تطوير الكوادر الوطنية، من خلال برامج التدريب المتخصصة وبرامج التدريب التعاوني، وبالشراكة مع أعرق الجامعات والمراكز التعليمية والتدريبية.

​​​​ويهدف صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة الموجهة لدعم القطاع الخاص في المجالات الصناعية المختلفة وتمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي، وجعل المملكة من البلدان الصناعية المتقدمة على مستوى العالم.