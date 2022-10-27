برنامج الربط الجوي السعودي ينجح في فتح 23 مساراً جوياً جديداً

نجح البرنامج الوطني للربط الجوي في المملكة العربية السعودية في فتح 23 مساراً جوياً عبر الشراكات الإستراتيجية ، كما قال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للربط الجوي خليل لمرابط.

وسيلعب البرنامج الوطني للربط الجوي في المملكة العربية السعودية دوراً حيوياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة للغاية. ومن خلال تحفيز شركات الطيران على إضافة العديد من المسارات والوجهات الجديدة ، وتقليل فرص المشغلين ، سيزيد حجم الركاب والمزايا الاقتصادية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

ويقول الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للربط الجوي خليل لمرابط، في مقابلة مع “سيمبل فلايينج” أنه تم تأسيس البرنامج في عام 2021 لتعزيز التعاون والمشاركة بين الجهات الفاعلة الهامة في القطاعين العام والخاص في قطاعي السياحة والطيران ، وربط المملكة العربية السعودية بوجهات جديدة.

وذكر أن البرنامج الوطني للربط الجوي نجح في فتح 23 مساراً جوياً عبر الشراكات الإستراتيجية ضمن النظام الإيكولوجي للطيران ، مما أدى إلى قيام الجهات الفاعلة في القطاع بتطوير الاتصال الجوي في المملكة وخدمة الطلب المتزايد على السياحة.

وقال “لقد أبرمنا اتفاقيات تعاون مهمة مع شركاء طيران محليين وعالميين، بما في ذلك الخطوط الجوية السعودية، ويز إير ، وطيران ناس، ومجموعة سيرا. وقد بدأت ويزاير خدماتها في السعودية في أيلول / سبتمبر”.

وتابع قائلاً : “ترتبط أهدافنا بشكل وثيق بالأسواق الرئيسية التي حددتها هيئة السياحة السعودية، وخاصة أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا – وخاصة شرق آسيا”.

واعتبر أن “الاضطرابات والقيود المفروضة على السفر الناتجة عن جائحة “كوفيد-19″ أثرت بشكل كبير على صناعة الطيران. ومع وجود قسم كبير من شركات الطيران العالمية التي تواجه انخفاضاً في الإيرادات ، فإن الحاجة إلى اتصال أقوى لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع انتعاش السوق من فترة صعبة تاريخياً ، يلعب النظام البيئي السياحي دوراً حيوياً في تعافي الصناعة من خلال تمكين البيئات التنظيمية والسياسات المتماسكة والبنية التحتية للجودة والاستراتيجيات الشاملة لتسهيل التشغيل السلس لسلاسل التوريد العالمية ودفع الطلب”.

وقال إن “البرنامج الوطني للربط الجوي يعمل على تعزيز التفاعل بين السياحة والنقل الجوي. إنه عامل تمكين وشريك ومنسق مهم للقطاع يعمل على تطوير الربط الجوي السياحي ، وبناء فرص وشراكات في السوق ، وفتح طرق جوية جديدة من وإلى المملكة العربية السعودية”.