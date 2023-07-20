برنامج الإسكان السعودي يجدد شراكته مع “كوانت” لتعزيز استخدامات البيانات العقارية

أعلن برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عن تجديد الشراكة مع شركة “كوانت” لعلوم البيانات لتقنية المعلومات، التي تهدف إلى تطوير التحليلات البيانية المتقدمة وتعزيز المحتوى المعرفي في قطاع الإسكان، بالإضافة إلى قياس أثر مبادرات برنامج الإسكان على أصحاب المصلحة في القطاع، والتي تدعم اتخاذ قرارات مدروسة لتطوير الإسكان.

وأوضح المهندس نوفل السلامة، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان، أن تجديد الشراكة مع كوانت خطوة مهمة لتعزيز قدرة البرنامج على توفير حلول سكنية مستدامة للأسر السعودية، مشيرًا إلى أن البيانات العقارية المتقدمة تعد أداة حاسمة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وزيادة الأثر الاقتصادي وجاذبيته للقطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.

وبين السلامة، أن البرنامج يسعى لتحقيق أهدافه، وإتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة، مؤكدًا ثقته في مساهمة التحليلات البيانية التي توفرها كوانت، في تحقيق هذا الهدف بشكل فعال.

من جهته، قال أحمد بوخمسين الرئيس التنفيذي لشركة كوانت: “إن التعاون المتجدد مع برنامج الإسكان يعكس التزامنا القوي بتوفير أفضل الحلول البيانية لقطاع الإسكان في المملكة، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا الجهد الهادف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030”.

وأضاف بوخمسين، أن تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة يتطلب توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، مؤكدا التزام ” كوانت” بالاستمرار في العمل مع برنامج الإسكان لتوفير هذه البيانات وإصدار التقارير الدورية التي ستساهم في قياس أثر مبادراتهم على قطاع الإسكان، مشيرًا إلى أن الشراكة الجديدة ستعزز الطموحات الطويلة الأجل لبرنامج الإسكان في تقديم الحلول السكنية المناسبة وزيادة المعروض من الخيارات السكنية، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

شراكة متجددة مع "كوانت" لتعزيز استخدامات البيانات العقارية في قطاع الإسكان، وقياس أثر مبادرات برنامج الإسكان على أصحاب المصلحة في القطاع؛ لاتخاذ قرارات مدروسة تساهم في تطوير الإسكان تحقيقًا لأهداف #رؤية_السعودية_2030 . pic.twitter.com/yAr2CZQg3Q — برنامج الإسكان (@EPV2030CC) July 20, 2023