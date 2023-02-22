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Posted inأخبار أريبيان بزنس

للسوريين واليمنيين، إتاحة إصدار تصاريح “أجير” للزائرين في السعودية

أكد برنامج أجير السعودي الحكومي أن جنسيات الزائرين المصرح لهم بإصدار تصاريح أجير في المملكة هي الجنسيتين السورية واليمنية فقط

يساهم برنامج “أجير” في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى قوى عاملة حيث يُصرّح للعامل بالعمل في منشأة معينة لفترة زمنية مؤقتة ومحددة

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برنامج أجير تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

أكد برنامج “أجير” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن جنسيات الزائرين المصرح لهم بإصدار تصاريح أجير في المملكة العربية السعودية هي الجنسيتين السورية واليمنية فقط.

وأوضح البرنامج الحكومي، أنه ينبغي على الراغب في العمل من غير الجنسيتين السورية واليمنية أن يكون مقيماً على كفالة منشأة.

ويساهم “أجير” في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة، حيث يُصرّح للعامل بالعمل في منشأة معينة لفترة زمنية مؤقتة ومحددة. ويعد تصريح أجير وثيقة تصرّح للعامل بالعمل في منشأة معينة لفترة زمنية مؤقتة ومحددة، ويعتبر التصريح وثيقة قانونية حسب أنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويورد الموقع ما يلي:

تصريح العمل المؤقت للزائرين السوريين

هو تصريح يتيح للمنشآت الاستفادة من خدمات الزائر السوري، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المنشآت المصرح لها بإصدار تصريح العمل المؤقت للزائرين السوريين

المنشآت في النطاق الأخضر المنخفض فما فوق.

شروط خاصة بالزائرين المصرح لهم بالحصول على تصريح العمل المؤقت للزائرين السوريين

  • أن يحمل الزائر تأشيرة زيارة.
  • أن يكون الزائر من الشريحة المشمولة: مابين 18 و60 سنة.

شروط خاصة بتصريح العمل المؤقت للزائرين السوريين

يوجد انعكاس لنطاقات للعمالة المصدر لهم التصريح.

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