برفقة إسبانيا والبرتغال.. المغرب يستضيف كأس العالم 2030

أعلن الملك محمد السادس ملك المغرب، تنظيم بلاده كأس العالم 2030 لكرة القدم، برفقة إسبانيا والبرتغال.

وقالت هسبريس المغربية نقلا عن بلاغ للديوان الملكي: “اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030 لكرة القدم”.

وأضاف البلاغ أن “هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة”.

وقال الفيفا في بيان إن كأس العالم 2030 لكرة القدم ستقام في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

وستقام أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروجواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب.

وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة.

*مزيد من التفاصيل لاحقا