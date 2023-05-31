برشلونة.. 4 لاعبين على قائمة الرحيل

يبدو أن برشلونة الإسباني يسعى لبناء فريق جديد للموسم المقبل ينسجم مع تطلعات المدرب تشافي هيرنانديز الذي نجح بالحصول على أول ألقابه في الدوري المحلي هذا الموسم.

ومع تبقي مرحلة واحدة من بطولة الدوري بات من المؤكد مغادرة اسمين كبيرين عن نادي الكتالوني هما القائد سيرخيو بوسيكتس وجوردي ألبا.

وبحسب تقارير صحافية إسبانية فإن نجوما آخرين ينتظرون اعلامهم بأنهم خارج حسابات الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “آس سبورت” (AS) الإسبانية أن تشافي وضع 4 لاعبين على لائحة المغادرين، رغم ارتباطهم بعقود لا تزال سارية، وأشارت إلى أن النادي قد يعلن عن رحيلهم في القريب العاجل.

وكشف الصحيفة أن تشافي سيجتمع مع اللاعبين تباعاً بدءاً من اليوم الخميس لاخبارهم بأنهم خارج حساباته في الموسم المقبل وأن عليهم التفتيش عن بديل.

? A partir de este jueves, el técnico se reunirá con los descartados para comunicarles que no se cuenta con ellos de cara a la próxima temporada



✍️ @fansjavimiguelhttps://t.co/GCXoEGiGdh — Diario AS (@diarioas) May 29, 2023

وحددت الصجيفة 4 أسماء هم على قائمة الرحيل من برشلونة هم:

أنسو فاتي

سيتعين على تشافي أن يتولى دور الرجل السيئ لإبلاغ أنسو فاتي أن النادي يعتبر أن البحث عن فرصة جديدة هو الخيار الأفضل لجميع الأطراف.

بالنسبة لبرشلونة، من خلال تحرير جزء مهم من الحد الأقصى للراتب وأيضا الحصول على دخل إضافي كبير في عملية البيع المحتملة، وبالنسبة للاعب سيكون أمام فرصة خوض تجربة جديدة قد تسفر عن تطور إيجابي.

وعبر فاتي مرارا عن رغبته في البقاء، لكن مسألة عدم ثقة تشافي به قد تجبره على تغيير رأيه.

فيران توريس

هو اللاعب الذي ساهم كثيراً، خاصة في موسمه الأول، والذي تلقى دائما دعم وثقة المدربين، منذ التعاقد معه من مانشستر سيتي الإنكليزي في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2022.

لكن مستوى اللاعب خيّب الآمال بالنظر إلى المقابل المالي الذي دفعه برشلونة (55 مليون يورو)، ومن أجل ذلك سيتم دراسة أمر رحيله بعناية كبيرة.

ويهدف برشلونة إلى الحصول على عرض مالي ما بين 20 إلى 25 مليون يورو، ورغم الخسارة الاقتصادية فإن البلوغرانا مستعد بالتضحية من أجل مستقبل المشروع الرياضي.

فرانك يانيك كيسييه

سيكون قرار التخلي عن خدمات الإيفواري مؤلماً بشكل خاص لتشافي. هذا ليس قراراً رياضياً، ولكن فرضته الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها برشلونة.

وكان لاعب خط الوسط وصل من نادي ميلان الإيطالي عبر صفقة انتقال حر، ما يعني أن كل الأموال التي سيتم دفعها لشراء اللاعب ستكون للنادي.

بابلو توري

من المرجح أن يستعيض تشافي عن بيع الشاب توري البالغ من العمر 20 عاماً فقط بإعارته لناد إسباني لموسم واحد فقط، لأن لاعباً موهوباً بحجمه لن يتطور إن لم يحصل على دقائق لعب كافية لصقل موهبته.

وقد تشمل اجتماعات تشافي باللاعبين البرازيلي رافينيا، لكن لهدف مختلف تماماً عن زملائه السابقين حيث يسعى المدرب لطمأنته بأنه باق، وإغلاق باب الشائعات التي تروّج لرحيله عن برشلونة.