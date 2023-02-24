برشلونة يودع الدوري الاوروبي بعد خسارة قاسية امام مانشستر يونايتد

حقق نادي مانشستر يونايتد فوزا مهما في أرضه وبين جمهوره على ضيفه برشلونة بثنائية مقابل هدف واحد في اللقاء الذي يقام بمبدأ خروج المغلوب من الدوري الاوروبي بعد نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب بين الفريقين. وسجل هدفي “الشياطين الحمر” كل من: فريد وأنتوني، فيما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف “الفريق الكتالوني” الوحيد.

ورغم تقدم برشلونة بهدف في البداية عاجله النادي الإنجليزي بهدفين على التوالي، ليصل للدور التالي في (يوروبا ليغ)، ويطيح برشلونة المسابقة.

وقد كان الفريق الكتلوني متقدما اولا عن طريق اللاعب روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 18 ، قبل ان يعدل النتيجة للشياطين اللاعب فريد في الدقيقة 47 و يعود انتوني ليقلب الطاولة لصالح اليونايتد بهدف ثاني في الدقيقة 73.

ليخطف بذلك اليونايتد بطاقة التأهل للدور ثمن نهائي من البطولة و يودع نادي برشلونة البطولات الاوروبية هذا الموسم !