برشلونة يهزم أوساسونا ويلامس لقب الدوري

تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز (1-0) على حساب ضيفه أوساسونا، في مباراة جمعت بينهما على ملعب كامب نو، ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري الإسباني.

وأكمل أوساسونا مباراته ضد برشلونة بـ10 لاعبين، منذ الدقيقة 28، رغم ذلك، تأخر هدف النقاط الثلاث حتى ظهر البديل جوردي ألبا في الدقيقة 85.

ويحتاج برشلونة إلى جمع 6 نقاط من 15 نقطة ممكنة، من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني، دون النظر إلى نتائج الوصيف ريال مدريد.

تفاصيل مباراة برشلونة وأوساسونا

فرض برشلونة سيطرته على وسط الملعب ضد أوساسونا الذي تبين مع مرور أول 10 دقائق، ميله إلى الوقوف في المناطق الخلفية مع انتظار فرصة خلق هجوم مرتد منظم.

وفي الدقيقة 25، أهدر بيدري أول فرصة حقيقية لبرشلونة، مسددًا الكرة بعيدًا عن القائمين والعارضة.

وأشهر الحكم فيلانويفا، بطاقة حمراء مباشرة في وجه اللاعب جورجي هيراندو في الدقيقة 28، بعدما عرقل بيدري الذي كان في حالة انفراد بحارس أوساسونا.

وأضاع البرازيلي رافينيا في الدقيقة 32، فرصة سهلة أمام مرمى أوساسونا بعد خروج خاطئ من الحارس ايتور فيرنانديز.

واضطر اللاعب جافي إلى مغادرة ملعب كامب نو في الدقيقة 36، مصابًا، ليحل بدلًا منه آنسو فاتي.

وشكل أوساسونا خطورة حقيقية على مرمى برشلونة في الدقيقة 44، إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر البديل فاتي، فرصة خطيرة في الدقيقة 47، بعدما تلقى تمريرة سحرية من ليفاندوفسكي، ليسدد كرة ارتطمت في جسد حارس أوساسونا.

رأسية غير متقنة من ليفاندوفسكي في الدقيقة 54، كادت تهز شباك أوساسونا، في محاولة جديدة من برشلونة.

وظهر فاتي في الدقيقة 61، مصوبًا تسديدة أرضية من على حدود منطقة جزاء أوساسونا، تصدى لها الحارس ايتور فيرنانديز بنجاح.

الدقيقة 62 شهدت إضاعة ديمبلي فرصة سهلة أمام مرمى فيرنانديز، إذ وجد نفسه دون مراقبة دفاعية، رغم ذلك، أطلق تسديدة بعيدة تمامًا عن مرمى أوساسونا.

واستمر برشلونة في الضغط على أوساسونا، ليهدر فيران توريس، محاولة هجومية جديدة في الدقيقة 77.

وألغى التسلل، هدفًا من توقيع روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 79، ليواصل برشلونة رحلة البحث عن هدف النقاط الثلاث.

وفي الدقيقة 85، سجل البديل جوردي ألبا أول أهداف برشلونة، بعدما تلقى تمريرة رأسية من دي يونج، ليسدد يسارية رائعة في شباك أوساسونا.