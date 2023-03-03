برشلونة ينتصر على ريال مدريد في البرنابيو رغم غياب نجومه

فاز برشلونة على غريمه التقليدي ومضيفه ريال مدريد 1 / 0 اليوم الجمعة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 عندما حاول المدافع البرازيلي ميليتاو ابعاد كرة الإيفواري فرانك كيسييه من أمام المرمى إلا انها اصطدمت به ودخلت شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وتفوق سيرجيو بوسكيتس في هذه المباراة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو راموس حيث أنه بات اللاعب الأكثر مشاركة في الكلاسيكو ب46 مباراة.

وكان كريم بنزيما قد سجل هدفا لريال مدريد ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل لتنتهي المباراة بفوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب، على أن يتم حسم المتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا في مباراة الإياب والتي ستقام 5 نيسان على ملعب كامب نو.

وهنالك عدة غيابات في صفوف الفريق الكتلوني بداعي الاصابة منها نجم المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني بيدري غونزاليس والفرنسي عثمان ديمبلي

وينتظر المتأهل من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، الفائز من مباراة أوساسونا وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس الملك.