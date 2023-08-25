بعد فشل برشلونة بضم جواو فيليكس، هل تكون السعودية الوجهة المقبلة؟

كشف الإسباني ماركو كيرديمير وكيل أعمال اللاعبين المصرح من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في مقابلة مع راديو ماركا أن البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد لن ينتقل إلى بطل الليغا برشلونة كونه اقترب من التوقيع لأحد أندية الدوري السعودي.

وقال كيرديمير أن أحد أهم أسباب فشل برشلونة في الحصول على توقيع اللاعب هو عدم استطاعة النادي تحمل راتبه، بالإضافة إلى القدوم المتوقع للأوروغوياني جواو كانسيلو القادم من مانشستر سيتي الإنكليزي.

وتوقع كيرديمير أن الطريق ستكون ممهدة أمام خورخي مينديز وكيل أعمال جواو فيليكس للتفاوض مع الفرق السعودية التي تطمح للتعاقد مع لاعب بمستواه.

وقال “سوف يذهب إلى السعودية. لا يستطيع البرشا تحمل راتبه. مينديز على استعداد لأخذه إلى هناك”.

ويبدو أن متطلبات فيليكس البالغ من العمر 23 عاماً تتجاوز نطاق ميزانية النادي الكاتالوني. ومع ذلك، حتى لو كان البرتغالي على استعداد لتخفيضها، فسوف يتطلب الأمر جهدا كبيرا من النادي لإدراجه في القائمة.